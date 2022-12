J.J. Watt, um dos melhores defensores de NFL, anuncia aposentadoria

J.J. Watt, três vezes Melhor Jogador Defensivo da liga de futebol americano (NFL), anunciou nesta terça-feira que vai se aposentar no final da temporada regular, aos 33 anos.

O defensive end do Arizona Cardinals, já sem chances de classificação para os playoffs, publicou no Twitter que a derrota de domingo para o Tampa Bay Bucaneers foi seu "último jogo em casa".

"Meu coração está cheio de amor e gratidão. Foi uma honra absoluta e um prazer", acrescentou o jogador.

Watt ainda tem pela frente os últimos dois jogos dos Cardinals na temporada regular, contra Atlanta Falcons e San Francisco 49ers, ambos como visitante.

O defensor participou 14 jogos do time do Arizona na atual campanha, que tem um balanço de quatro vitórias e 11 derrotas, embora tenha sido diagnosticado com uma fibrilação atrial, o tipo mais frequente de arritmia cardíaca.

Antes de chegar aos Cardinals, em 2021, Watt atuou durante uma década no Houston Texans, equipe pela qual foi eleito três vezes o Jogador Defensivo do Ano da NFL (2012, 2014 e 2015), algo que só outros dois nomes conseguiram: Aaron Donald e Lawrence Taylor.

Entre suas várias honrarias individuais, também foi escolhido para o All-Pro Team e recebeu o Prêmio Walter Payton de Homem do Ano em 2017, por suas contribuições à recuperação da cidade de Houston após o furacão Harvey.

Com um lugar quase garantido no Hall da Fama, Watt soma em sua carreira um total de 111,5 'sacks', 580 'tackles' e 27 'fumbles' forçados.

