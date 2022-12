Itália permite que migrantes do 'Ocean Viking' desembarquem no porto de Ravena

O governo italiano permitiu o desembarque do navio humanitário "Ocean Viking", que resgatou 113 migrantes no Mediterrâneo durante a madrugada, anunciou a ONG em nota nesta terça-feira (27).

A embarcação segue para Ravena, no nordeste da Itália, onde foi autorizada a atracar pelo governo de extrema direita italiano, disse a ONG SOS Méditerranée, que lamentou os "quatro longos dias de navegação" necessários para chegar ao porto.

"Enquanto nos dirigimos para o norte, tememos que outras pessoas que necessitem de ajuda no mar não possam ser resgatadas", alertou.

O "Ocean Viking" resgatou 113 migrantes em sua primeira operação desde que atracou em novembro no porto de Toulon, no sudeste da França, após um conflito diplomático entre Paris e Roma.

Entre as pessoas resgatadas, estão "23 mulheres, algumas delas grávidas, cerca de 30 menores desacompanhados e três bebês, o mais novo com apenas três semanas de vida", informou a SOS Méditerranée, com sede em Marselha, no sudeste da França.

Os migrantes foram resgatados no início da manhã desta terça em águas internacionais que dependem da zona de busca e resgate maltesa, perto da zona líbia, acrescentou.

As pessoas estavam em "um barco inflável preto superlotado, na escuridão total", acrescentou a instituição.

As organizações Cruz Vermelha e Crescente Vermelho participaram do resgate.

Em meados de novembro, o "Ocean Viking" atracou em Toulon com 230 migrantes que havia resgatado no Mediterrâneo, após três semanas no mar em busca de um porto para desembarcá-los.

O governo francês concordou em receber o navio "em caráter excepcional", depois que a Itália se recusou a fazê-lo. O episódio gerou tensões diplomáticas entre os dois países.

Os migrantes foram levados para uma zona de espera internacional, enquanto aguardam a tramitação de suas solicitações de asilo.

Desde o início do ano, 1.998 migrantes desapareceram no Mediterrâneo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Milhares de pessoas que fogem da guerra ou da pobreza tentam chegar à Europa todos os anos, cruzando o Mediterrâneo a partir da Líbia.

