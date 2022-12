Intérpretes: esponjas e muletas dos exilados

De frente para seu psiquiatra, o iraniano demandante de asilo começa a chorar, dominado por pensamentos sombrios e esmagado pela precariedade. Ao lado dele, a intérprete Maryam Eghbali traduz seus males e depois também desaba.

"Somos como esponjas", resumiu ela, ao sair da consulta nesta unidade psiquiátrica do Grupo Hospitalar Universitário de Paris (GHU), onde é uma das três intérpretes permanentes.

"As palavras carregam uma carga emocional, por isso devemos sentir o desconforto dos pacientes. Caso contrário, não podemos transmitir sua mensagem com a intensidade adequada", explicou à AFP essa iraniana de 48 anos.

Há décadas, acontece uma onda migratória atrás da outra, que esgota a limitada reserva de intérpretes. A mais recente delas é da Ucrânia e do Afeganistão.

Relato após relato, estes profissionais atuam como uma interface entre experiências frequentemente dolorosas e administradores, médicos, assistentes sociais... E com uma maior permeabilidade, porque, muitas vezes, são histórias que os remetem ao seu próprio passado.

"Estão na linha de frente", diz a dra. Andrea Tortelli, psiquiatra do serviço que recebe, principalmente, afegãos submetidos ao "estresse máximo".

O desafio desses tradutores, acrescenta ela, é "encontrar a distância adequada" para não se sentirem sobrecarregados.

Falar, no entanto, é mais fácil do que fazer. Há alguns meses, as demissões se acumulam na mesa de Aziz Tabouri, chefe da ISM Interpreting, empresa pioneira no setor. Muitos não suportaram receber afegãos retirados de seu país após o retorno dos talibãs ao poder, quando suas próprias famílias não puderam deixar Cabul.

"Nossos intérpretes encaram a miséria social de frente. Isso correlaciona você com uma deterioração de 20 anos nas condições de vida dos migrantes, que sobrevivem dia após dia", comentou Tabouri, que foi intérprete na década de 1980.

Na época, lembra-se, a profissão era formada por estudantes norte-africanos que tinham "perspectivas de ascensão social".

Hoje, os próprios intérpretes "estão nesta confusão": seguiram "o mesmo caminho migratório" e estão "totalmente arrasados", lamentou o diretor, referindo-se a "um duplo castigo".

"Revivemos isso 15 vezes por dia e, às vezes, isso nos deixa em uma situação catastrófica. Mas, com o tempo, essa dor se torna uma companheira, uma amiga", reflete.

Para muitos outros, o "esgotamento psicológico" domina, adverte Tabouri.

"Quando um afegão me diz 'estou na rua, estou com frio, estou debaixo de uma ponte, a polícia destruiu minha barraca', eu revivo o que passei há sete anos", diz Habib (não deu seu sobrenome), de 34 anos, que era intérprete do Exército francês no Afeganistão.

Em 2015, após uma longa viagem, passou seis meses nas ruas de Paris.

A ISM Interpreting criou um número gratuito com atendimento feito por psicólogos 24 horas por dia e oferece capacitação para se distanciar do que ouvem.

