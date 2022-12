Ex-presidente sul-coreano condenado por corrupção recebe indulto

O ex-presidente da Coreia do Sul Lee Myung-bak recebeu um indulto presidencial da condenação a 17 anos de prisão por corrupção, anunciou o ministro da Justiça.

Lee Myung-bak está em uma lista de mais de 1.300 pessoas beneficiadas por um indulto especial, com base "na perspectiva de uma amplia unidade nacional por meio da reconciliação, tolerância e consideração", afirmou o ministro Han Dong-hoon após uma reunião do gabinete do presidente Yoon Suk-yeol.

Lee, de 81 anos, já havia recebido em junho uma permissão temporária para sair da prisão por sua idade e por problemas de saúde.

O político, ex-executivo da Hyundai, foi condenado em 2020 a 17 anos de prisão por subornos e fraude. Ele deveria cumprir a pena até 2036, aos 95 anos.

A justiça o considerou culpado de criar fundos ilegais de dezenas de milhões de dólares e de aceitar subornos da Samsung Electronics em troca de um indulto do ex-presidente do conglomerado Lee Kun-hee, preso por fraude fiscal.

Presidente da Coreia do Sul entre 2008 e 2013, Lee Myung-bak comandou o país durante a crise financeira global e era o chefe de Estado quando a nação conquistou o direito de organizar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, mas foi criticado por minar os princípios democráticos e a liberdade de expressão.

Em agosto, o presidente Yoon Suk-yeol concedeu um indulto ao presidente da Samsung Electronics, Lee Jae-yong.

Vários presidentes sul-coreanos foram presos após seus mandatos, mas alguns receberam indultos.

