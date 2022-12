Espanyol de Barcelona anuncia contratação do zagueiro mexicano César Montes

O zagueiro mexicano César Montes foi anunciado nesta terça-feira como reforço do Espanyol de Barcelona, clube da primeira divisão do futebol espanhol, para as próximas cinco temporadas.

"O RCD Espanyol e o CF Monterrey concluíram a contratação do zagueiro mexicano César Montes", informaram os 'Periquitos' em seu site.

O clube catalão e o zagueiro mexicano, conhecido como 'El Cachorro', assinaram um contrato com vigência até 30 de junho de 2028.

O Espanyol comemorou seu novo reforço como sendo "um zagueiro com enorme projeção e um dos talentos emergentes" do México.

César Montes, de 25 anos, estreou na primeira divisão mexicana em 2015 com o Monterrey, time com o qual conquistou um título da Liga, duas Copas e duas da Liga dos Campeões da Concacaf.

Desde 2017, 'El Cachorro' vem jogando a seleção mexicana com a qual disputou a Copa do Mundo do Catar-2022. No ano anterior com a seleção olímpica, conquistou a medalha de bronze em Tóquio-2020.

César Montes é o quinto jogador de futebol mexicano na história do Espanyol, depois do meio-campista Germán Villa, do atacante Francisco Palencia e dos zagueiros Héctor Moreno e Diego Reyes.

A apresentação de 'El Cachorro' à imprensa será na próxima quinta-feira.

