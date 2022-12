Espanha elimina IVA sobre alimentos essenciais na tentativa de conter aumento

O governo espanhol anunciou nesta terça-feira (27) um novo pacote de ajuda para aliviar o aumento do custo de vida, principalmente alimentar, que inclui a abolição do IVA sobre alimentos básicos e uma ajuda de 200 euros às famílias de baixa renda.

Em sua conferência de imprensa de fim do ano, o presidente do governo de esquerda, o socialista Pedro Sánchez, anunciou que será reduzido "durante 6 meses o IVA de 4% para 0% para todos os alimentos de primeira necessidade", como pão, leite, queijo, frutas, legumes e cereais.

Além disso, esse imposto será reduzido "de 10% para 5% para azeite e massas".

Sánchez anunciou ainda "uma ajuda de 200 euros" para "famílias com rendas iguais ou inferiores a 27 mil euros", que totaliza cerca de 4,2 milhões, para "compensar o aumento dos preços dos alimentos".

O líder socialista estimou em 10 bilhões de euros o custo deste novo pacote de ajudas "para responder às consequências econômicas e sociais" da invasão russa da Ucrânia.

O desconto de 20 centavos de euro por litro de combustível - aprovado para todos os consumidores nos pacotes anteriores - se limita agora aos "setores mais afetados", como transportadores, agricultores, companhias de navegação e pescadores, listou Sánchez.

Outras medidas anunciadas nesta terça-feira pelo governo foram o prolongamento por seis meses da redução dos impostos sobre a eletricidade e o gás, cujo IVA foi reduzido em outubro para 5%, e a proibição, até o final de 2023, do corte de fornecimentos essenciais às famílias mais vulneráveis.

O governo prorrogou ainda até ao final do próximo ano a proibição de aumentos superiores a 2% no aluguel residencial.

Da mesma forma, estendem-se, durante o primeiro semestre, o desconto de 50% no preço do transporte público urbano e, ao longo do ano, a gratuidade dos passaportes de trens suburbanos e de média distância.

