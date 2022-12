Embaixadora de Israel na Turquia apresenta cartas credenciais a Erdogan

A embaixadora de Israel na Turquia, Irit Lillian, apresentou suas cartas credenciais ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nesta terça-feira (27), informou o Ministério das Relações Exteriores israelense, a última etapa da retomada completa de relações diplomáticas entre os dois países.

"Um momento muito emocionante esta tarde, quando apresento minhas cartas credenciais ao presidente", tuitou Lillian, que, até então exercia o cargo de encarregada de Relações Comerciais de Israel em Ancara.

"Ansiosa por muitos outros desenvolvimentos positivos nas relações bilaterais", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após meses de aproximação, os dois países anunciaram em agosto o restabelecimento das relações diplomáticas e o retorno dos respectivos embaixadores.

A Turquia nomeou um embaixador em Israel em novembro, depois de quatro anos de ausência. Sakir Özkan Torunlar deve apresentar suas credenciais ao presidente israelense, Isaac Herzog, "em breve", segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

As relações entre Turquia e Israel começaram a piorar em 2008, por causa de uma operação militar israelense na Faixa de Gaza, e pioraram ainda mais em 2010, quando dez civis morreram em um ataque israelense contra o barco turco Mavi Marmara, que tentava romper o bloqueio de Israel ao território palestino.

Em 2018, quando o Exército israelense matou mais de 200 cidadãos de Gaza em protestos na fronteira entre este território e Israel, a Turquia decidiu expulsar o embaixador israelense. Em resposta, Israel fez o mesmo com o cônsul-geral turco em Jerusalém.

No passado, Erdogan criticou as políticas do então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em relação aos palestinos. Apesar disso, o presidente turco o parabenizou pela vitória nas eleições de novembro em Israel.

jjm/hj/vl/aoc/mb/rpr/mvv

Tags