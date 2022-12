Dois suspeitos de corrupção no Parlamento Europeu ficarão em prisão preventiva

A justiça belga manteve em prisão preventiva o italiano Pier-Antonio Panzeri, ex-eurodeputado socialista, e o dirigente de uma ONG, ambos acusados na investigação de um caso de corrupção no Parlamento Europeu ligado ao Catar.

Em uma audiência na Sala de Acusação do Tribunal de Justiça de Bruxelas, o ex-deputado italiano Pier Antonio Panzeri, de 67 anos, pediu para adiar o recurso contra sua prisão até pelo menos 17 de janeiro, segundo um comunicado.

Inicialmente, esperava-se que o outro réu, Niccolo Figa-Talamanca, líder da ONG "No Peace Without Justice", foi posto em liberdade sob monitoramento eletrônico, mas o tribunal decidiu estender sua prisão preventiva "por um mês", disse à AFP sua advogada Barbara Huylebroek.

Ambos foram presos no dia 9 de dezembro, assim como a vice-presidente do Parlamento Europeu, a eurodeputada socialista grega Eva Kaili, e seu companheiro, o assessor parlamentar italiano Francesco Giorgi.

Os quatro foram indiciados por "pertencimento a uma organização criminosa", "lavagem de dinheiro" e "corrupção", em um escândalo relacionado a uma suposta tentativa do Catar de influenciar a política da União Europeia.

Kaili e Giorgi também permanecerão detidos até pelo menos meados de janeiro.

O caso causou conflitos no Parlamento Europeu e tensões entre a rica monarquia do Golfo, sede da Copa do Mundo de 2022, e a UE.

A investigação conduzida pelo juiz belga Michel Claise levou a vinte operações de busca e apreensão na Bélgica entre os dias 9 e 12 de dezembro, incluindo várias residências e escritórios do Parlamento Europeu.

Durante as buscas que levaram às prisões, a polícia belga apreendeu pelo menos 1,5 milhão de euros (US$ 1,6 milhão) em dinheiro.

