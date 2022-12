Comunicado do Business Wire :Arajet

A Arajet, companhia aérea dominicana de baixo custo, lançou uma promoção para visitar a República Dominicana neste réveillon partindo da Colômbia, México e Equador por US$ 9,99, com taxas incluídas. A promoção começou no último dia 22 de dezembro, sendo válida até 31 de dezembro desde a Cidade do México, Cancún, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Quito e Guayaquil.

A promoção oferece passagens com saída dos destinos da América do Norte e América do Sul com impostos, taxas e combustível inclusos na Smart Fare, que inclui um item pessoal como mochila de viagem, podendo ser personalizado segundo necessidade do passageiro ao acrescentar uma ou duas bolsas a serem despachadas.

"Queremos que mais latino-americanos comemorem este Réveillon na República Dominicana", disse Víctor Pacheco Méndez, diretor executivo e fundador da Arajet. "Desde nossa central no Aeroporto Internacional Las Américas em Santo Domingo, nossos passageiros podem desfrutar de destinos e praias do sonho a apenas algumas horas de distância, como Puerto Plata, Cabarete, Sozúa, Samaná, Bayahibe, Punta Cana e a oferta com mais de 83.000 quartos de hotéis que existem em nosso país para todos os bolsos."

A República Dominicana é o segundo maior e mais diversificado país do Caribe, com mais de 1.600 quilômetros de litoral e 400 quilômetros das melhores praias do mundo. Aliás, foi o único destino que registou um aumento positivo nas chegadas de turistas este ano com um total de 6 milhões e 500 mil, superando em 5% os níveis antes da pandemia de 2019. "Os mexicanos, colombianos e equatorianos que visitarem Santo Domingo poderão descansar em uma cidade portuária com um clima tropical espetacular, experimentar as maravilhas gastronômicas em centenas de restaurantes da cidade e visitar as ruínas coloniais mais antigas da América", concluiu Pacheco.

A Arajet busca dinamizar e impulsionar o setor da aviação comercial, ao democratizar viagens aéreas e possibilitar que cada vez mais pessoas voem e desfrutem das maravilhas da República Dominicana nas mais modernas aeronaves do mercado, que consomem 14% menos combustível que as convencionais aeronaves de corredor único e produzem 40% menos poluição sonora por viagem.

Sobre a Arajet

A Arajet é a primeira companhia aérea de baixo custona região do Caribe e iniciou suas operações em setembro de 2022 a partir de sua base no Aeroporto Las Américas em Santo Domingo, sob seu certificado de operadora aérea (AOC) da República Dominicana. A Arajet irá operar uma nova frota de aeronaves Boeing 737MAX-8, que proporciona viagens seguras e acessíveis de e para República Dominicana a diversos destinos na América do Norte, América Central e América do Sul bem como na região do Caribe. Para mais informação, acesse www.Arajet.com.

Mídia: Geraldine Villasmil - Gerente de Comunicações Geraldine.Villasmil@arajet.com

