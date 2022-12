Campeonato Francês retorna sem Messi e com dúvidas 'pós-Copa'

Depois de 45 dias de paralisação para a Copa do Mundo de 2022 e com Lionel Messi ainda comemorando na Argentina o título mundial, o Campeonato Francês retorna nesta quarta-feira (28) com a incerteza do desconhecido e as dúvidas sobre o preço que o Mundial pode cobrar.

"Para mim é uma segunda temporada que está começando, com as mesmas incertezas, as mesmas dúvidas antes do primeiro jogo de campeonato. Já poderemos ver quais são as equipes que administraram melhor", disse Bruno Genesio, técnico do Rennes (3º), que na quinta-feira visita o Reims (11º).

Entre a 15ª rodada, terminada no dia 13 de novembro, e a 16ª, terão sido transcorridas seis semanas, "praticamente o mesmo período entre duas temporadas", continuou Genesio, que teme que sua equipe não consiga manter o ritmo de antes da pausa para o Mundial, quando vinha invicta desde o dia 27 de agosto.

Já para os times na parte de baixo da tabela, a expectativa é por uma ascensão, como é o caso do Nantes (15º), para quem a paralisação "serviu para recuperar, regenerar e ter consciência do que foi bem ou mal feito", disse o técnico Antoine Kombouaré.

Muitos times fizeram uma nova pré-temporada, com o aumento da carga nos treinamentos, embora seus resultados nem sempre sejam imediatos.

O líder do Campeonato Francês, Paris Saint-Germain, receberá na quarta-feira o Strasbourg (19º) sem o argentino Lionel Messi, que ainda aproveita as férias após o título da 'Albiceleste' no Catar.

As outras estrelas o time, Kylian Mbappé e Neymar, estão na capital francesa, mas é preciso avaliar em quais condições físicas e mentais eles se encontram após o Mundial

"Em geral, em termos de jogo, gols e pontos, foi uma boa primeira metade de temporada", declarou o técnico do PSG, Christophe Galtier, em uma entrevista à TV do clube.

"Trabalhamos muito durante este recesso de 20 dias. É algo novo para todos, apesar de achar que fomos um dos clubes mais representados na Copa do Mundo (...) Fizemos muito trabalho de preparação física, mas ainda com nossa metodologia com a bola, muito trabalho técnico também", acrescentou.

A vantagem para a equipe de Galtier é que o jogo que marca o retorno pós-Copa será contra o Strasbourg, vice-lanterna com apenas uma vitória em 15 jogos. Mas o PSG terá que entrar rapidamente em ritmo de competição, já que na rodada seguinte, em 1 de janeiro, vai visitar o Lens (2º a cinco pontos dos parisienses), que na quinta-feira enfrenta fora de casa o Nice (9º).

À espera de um tropeço do Lens estão o Rennes (3º) e o Olymique de Marselha (4º), que recebe o Tolouse (12º), para tentarem se aproximar da vice-liderança.

Na luta para entrar na zona de classificação para as competições europeias, o Lorient (5º) receberá o Montpellier (10º), o Lille (6º) visitará o Clermont (14º) e o Monaco (7º) viaja a Auxerre (17º), enquanto o Lyon (8º) encara o Brest (16º).

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Quarta-feira:

(11h00) Troyes - Nantes

Ajaccio - Angers

(13h00) Auxerre - Monaco

(15h00) Clermont-Ferrand - Lille

(17h00) Brest - Lyon

PSG - Strasbourg

- Quinta-feira:

(13h00) Lorient - Montpellier

(15h00) Reims - Rennes

(17h00) Olympique de Marselha - Toulouse

Nice - Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 41 15 13 2 0 43 9 34

2. Lens 36 15 11 3 1 26 10 16

3. Rennes 31 15 9 4 2 31 14 17

4. Olympique de Marselha 30 15 9 3 3 26 13 13

5. Lorient 28 15 8 4 3 26 21 5

6. Monaco 27 15 8 3 4 29 21 8

7. Lille 26 15 8 2 5 27 23 4

8. Lyon 21 15 6 3 6 23 18 5

9. Nice 20 15 5 5 5 15 17 -2

10. Clermont-Ferrand 19 15 5 4 6 19 23 -4

11. Reims 17 15 3 8 4 16 21 -5

12. Toulouse 16 15 4 4 7 20 27 -7

13. Troyes 14 15 3 5 7 26 31 -5

14. Montpellier 14 15 4 2 9 24 29 -5

15. Nantes 13 15 2 7 6 17 24 -7

16. Brest 13 15 3 4 8 16 28 -12

17. Auxerre 13 15 3 4 8 14 31 -17

18. Ajaccio 12 15 3 3 9 14 24 -10

19. Strasbourg 11 15 1 8 6 17 26 -9

20. Angers 8 15 2 2 11 15 34 -19

