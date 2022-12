Ajax rescinde contrato de Daley Blind

O Ajax anunciou nesta terça-feira (27) que rescindiu o contrato do veterano defensor Daley Blind, com quem tinha vínculo até até junho de 2023.

"Nos últimos dias, chegamos a um acordo com Daley para finalizar seu contrato. Espero que ele encontre outro clube no qual possa encerrar sua vitoriosa carreira", disse o presidente do Ajax, o ex-goleiro Edwin van der Sar.

"Seu contrato acabava em 30 de junho de 2023, mas será encerrado em 31 de dezembro de 2022", explicou Van der Sar, que acrescentou que Blind "poderá se despedir dos torcedores durante uma partida na ArenaA (estádio da equipe)".

O jogador de 32 anos chegou ao Ajax aos oito anos de idade e vestiu a camisa do time holandês em dois períodos: de 2008 a 2014 e de 2018 a 2022. Entre as duas passagens, defendeu o Manchester United por quatro temporadas.

Pelo clube de Amsterdã, conquistou sete vezes o Campeonato Holandês e duas Copas da Holanda em 333 jogos disputados, com 13 gols marcados. Ele seguiu os passos do pai, Danny Blind, que também foi jogador da equipe, entre 1986 a 1999, e treinador durante o ano de 2005.

Nesta temporada, Daley Blind fez 13 jogos na Eredivisie e cinco na Liga dos Campeões, além de ter sido titular da Holanda durante a Copa do Mundo no Catar, seleção que pela qual fez 97 partidas e marcou três gols.

