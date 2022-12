Tottenham arranca empate com o Brentford na abertura do 'Boxing Day'

Depois de estar perdendo por 2 a 0, o Tottenham arrancou um empate em 2 a 2 com o Brentfort nesta segunda-feira, na 17ª rodada do Campeonato Inglês, a primeira desde a paralisação para a Copa do Mundo de 2022, no tradicional 'Boxing Day' de Natal.

O alemão Vitaly Janelt (15) e o inglês Ivan Toney (54) colocaram na frente o Brentford, que chegaria à sua quinta vitória na competição, mas Harry Kane (64) e o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg (71) empataram o placar.

Ao balançar as redes hoje, Kane chegou ao seu décimo gol marcado em rodadas de 'Boxing Day', mais do que qualquer outro jogador da Premier League. Ele também marcou em todas as suas sete aparições durante esse tradicional dia do Campeonato Inglês. Nesta temporada, o atacante dos 'Spurs' soma 13 gols, superado apenas pelo norueguês Erling Haaland (18), do Manchester City.

Com o empate, o Tottenham chega a 30 pontos e fica provisoriamente na quarta posição, a sete pontos do líder Arsenal, que tem dois jogos a menos, e empatado com o Newcastle, que ainda enfrenta o Leicester na rodada.

Já o Brentford continua no meio da tabela (10º), passo a passo até o objetivo da permanência da elite do futebol inglês.

- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Segunda-feira:

Brentford - Tottenham 2 - 2

Southampton - Brighton

Crystal Palace - Fulham

Everton - Wolverhampton

Leicester - Newcastle

(14h30) Aston Villa - Liverpool

(17h00) Arsenal - West Ham

- Terça-feira:

(14h30) Chelsea - Bournemouth

(17h00) Manchester United - Nottingham

- Quarta-feira:

(17h00) Leeds - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 37 14 12 1 1 33 11 22

2. Manchester City 32 14 10 2 2 40 14 26

3. Newcastle 30 15 8 6 1 29 11 18

4. Tottenham 30 16 9 3 4 33 23 10

5. Manchester United 26 14 8 2 4 20 20 0

6. Liverpool 22 14 6 4 4 28 17 11

7. Brighton 21 14 6 3 5 23 19 4

8. Chelsea 21 14 6 3 5 17 17 0

9. Brentford 20 16 4 8 4 25 27 -2

10. Fulham 19 15 5 4 6 24 26 -2

11. Crystal Palace 19 14 5 4 5 15 18 -3

12. Aston Villa 18 15 5 3 7 16 22 -6

13. Leicester 17 15 5 2 8 25 25 0

14. Bournemouth 16 15 4 4 7 18 32 -14

15. Leeds 15 14 4 3 7 22 26 -4

16. West Ham 14 15 4 2 9 12 17 -5

17. Everton 14 15 3 5 7 11 17 -6

18. Nottingham 13 15 3 4 8 11 30 -19

19. Southampton 12 15 3 3 9 13 27 -14

20. Wolverhampton 10 15 2 4 9 8 24 -16

