Sobe para sete total de mortos por acidente de ônibus na Espanha

Subiu para sete o número de mortos em um acidente de ônibus no noroeste da Espanha no sábado, depois que os socorristas encontraram o corpo de uma mulher nesta segunda-feira (26).

O acidente ocorreu pouco antes das 21h30 (17h30 em Brasília) de sábado, em uma ponte do município de Cerdedo-Cotobade, na Galícia, perto da fronteira com Portugal, informaram as autoridades locais no domingo.

Segundo o jornal regional La Voz de Galicia, o veículo caiu no rio de uma altura de quase 30 metros.

O motorista do ônibus, de 60 anos, e uma mulher foram resgatados com vida.

As autoridades investigam a causa do acidente.

