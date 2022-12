Serviço russo de segurança diz ter eliminado 'sabotadores' ucranianos

O serviço de segurança russo (FSB) anunciou nesta segunda-feira (26) que matou quatro "sabotadores" ucranianos, na véspera, quando tentavam entrar na região russa de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia.

"Após um confronto em 25 de dezembro de 2022, quatro sabotadores, que tentavam entrar no território da região de Briansk pela Ucrânia, foram eliminados", disse o FSB, em um comunicado citado por agências de notícias russas.

De acordo com o FSB, o grupo pretendia "cometer atos terroristas e de sabotagem". Seus membros, acrescenta o órgão russo, levavam submetralhadoras SIG Sauer de fabricação alemã, dispositivos de comunicação e "quatro artefatos explosivos improvisados".

Em um vídeo do FSB, divulgado pela agência de notícias russa Ria-Novosti, aparecem quatro cadáveres ensanguentados, vestidos com uniformes de camuflagem de inverno e com armas à sua volta.

A AFP não pôde confirmar esta informação com fontes independentes.

Desde o início da operação militar na Ucrânia, a Rússia sofreu uma série de ataques a bases militares e a importantes infraestruturas nos últimos meses. As autoridades russas responsabilizam os ucranianos.

Nesta segunda, o Ministério russo da Defesa informou que derrubou um drone ucraniano quando este se aproximava de uma base aérea do sul da Rússia, na região de Saratov, situada a mais de 600 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

Três pessoas morreram por causa dos fragmentos do drone que explodiu, disse a mesma fonte.

