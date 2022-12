PSV Eindhoven vende atacante Cody Gakpo ao Liverpool

O PSV Eindhoven anunciou na noite desta segunda-feira a venda do atacante Cody Gakpo, uma das sensações da última Copa do Mundo no Catar, para o Liverpool, segundo um comunicado do clube holandês.

"PSV e Liverpool FC chegaram a um acordo para a transferência de Cody Gakpo", anunciou o clube no comunicado.

"O atacante de 23 anos parte imediatamente para a Inglaterra, onde passará pelas formalidades necessárias para finalizar a transferência", disse a entidade.

Nenhuma das duas partes forneceu números sobre a operação, embora o diretor-geral do PSV, Marcel Brands, fale no comunicado de uma "transferência recorde" para o clube holandês.

Segundo relatos, a taxa pode chegar a 50 milhões de euros (US$ 53 milhões).

Cody Gakpo foi uma das sensações no Catar, onde marcou três gols pela 'Oranje', se destacando também pelas mudanças de ritmo e pela capacidade de finalizar as jogadas, antes de sua seleção ser eliminada nos pênaltis pela Argentina nas quartas de final.

A chegada de Gakpo é mais um rejuvenescimento para a linha de frente do Liverpool após as contratações de Luis Diaz e Darwin Nunez no ano passado.

Os Reds estão em sexto lugar na Premier League, a cinco pontos dos quatro primeiras posições que garantem a classificação para a Liga dos Campeões após um péssimo início de temporada.

Mas os jogadores comandados por Jurgen Klopp garantiram a terceira vitória consecutiva no campeonato inglês ao derrotar o Aston Villa por 3 a 1 nesta segunda-feira no retorno da Premier League após a Copa do Mundo.

