Presidente da China pede medidas para proteger vidas contra a covid

O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta segunda-feira (26) que as autoridades adotem medidas para "proteger de modo eficaz" as vidas de seus compatriotas diante do avanço da covid-19, em suas primeiras declarações públicas desde que Pequim flexibilizou as restrições sanitárias.

"Deveríamos iniciar uma campanha de saúde patriótica de maneira mais direcionada, para fortalecer a prevenção e controle da epidemia e proteger de modo eficaz a vida, a segurança e a saúde das pessoas", afirmou Xi, de acordo com o canal estatal CCTV.

Três anos após a detecção dos primeiros casos de covid-19 na cidade chinesa de Wuhan (centro), o país asiático enfrenta um aumento explosivo do número de infectados pelo vírus.

Muitos hospitais estão superlotados e as farmácias enfrentam uma escassez de medicamentos.

Além disso, funcionários de vários crematórios relataram à AFP um aumento expressivo do número de corpos.

A China reconheceu oficialmente apenas seis mortes por covid-19 desde a suspensão das restrições.

Analistas, no entanto, consideram que o balanço é muito inferior ao número real de mortes, em um país onde grande parte dos idosos não está vacinada contra a covid-19.

