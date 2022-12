Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 26 de dezembro às 5h (Bras.). (135 x 147 mm) - Atualização disponível

2/ Infográfico sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas, com os membros permanentes e os não permanentes até 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023. (89 x 72 mm) - Disponível

* Filipinas-inundação: mapa das Filipinas, onde as fortes chuvas sazonais provocaram mortais inundações em Mindanao, uma região no sul do país, no dia do Natal. (45 x 70 mm) - Disponível

* Etiópia-Tigré-conflito-exército-política-rebelião-governo: mapa da Etiópia com a localização da zona do Tigré e sua capital, Mekele. (90 x 70 mm) - Disponível

* Taiwan-China-diplomacia-defesa-exército: incursões aéreas chinesas na zona de defesa aérea de Taiwan. (135 x 228 mm) - Atualização disponível

* Armênia-Azerbaijão-conflito-justiça-diplomacia-política: mapa com os territórios controlados por Armênia e Azerbaijão desde a guerra do outono (boreal) de 2020. (135 x 117 mm) - Disponível

* Mianmar-política-militares-justiça-junta-golpe-julgamento: elementos de biografia de Aung San Suu Kyi. (135 x 90 mm) - Atualização disponível

* Peru-economia-política-crise-manifestações-PBI: números do crescimento econômico do Peru e mandatos presidenciais desde 2001. (135 x 80 mm) - Disponível - Acompanha enfoque de Moisés Ávila e Carlos Mandujano

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags