UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Drone ucraniano ataca base aérea russa

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia: ataque com drone na Rússia; Kiev quer exclusão de Moscou do Conselho de Segurança

Ao menos três pessoas morreram em um ataque de drone ucraniano contra uma base aérea do sul da Rússia nesta segunda-feira (26), dia em que Kiev pretende solicitar a exclusão de Moscou da vaga de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.

(Ucrânia religião conflito Rússia diplomacia ONU armamento defesa, 640 palavras, já transmitida)

BAKHMUT:

Entre o medo e o isolamento, a vida das crianças na Ucrânia

À beira da estrada e cercada por ruínas, Lisa Shtanko acompanha a passagem dos soldados ucranianos, que sempre têm um presente para as crianças que, como ela, vivem em meio ao caos da guerra.

(Ucrânia conflito Rússia infância, 620 palavras, já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

'Mais uma noite juntinho com ele': familiares de Pelé o acompanham no hospital

Familiares estão reunidos ao redor de Pelé no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o rei do futebol está internado devido a um câncer, segundo publicações de seus filhos nas redes

(BRA Brasil fbl Pelé saúde gente, 550 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TAIPÉ:

China usou 71 aviões de combate em exercícios militares no fin de semana, afirma Taiwan

A China utilizou 71 aviões de combate no fim de semana, durante exercícios militares ao redor de Taiwan, informou nesta segunda-feira (26) o ministério da Defesa de Taipé.

(China Taiwan política, 480 palavras, já transmitida)

YANGON:

Tribunal de Mianmar anunciará sentença final de Aung San Suu Kyi na sexta-feira

Um tribunal de Mianmar anunciará na sexta-feira (30) a sentença das cinco acusações restantes no julgamento da líder civil Aung San Suu Kyi, anunciou uma fonte judicial à AFP.

(Mianmar justiça golpe, 500 palavras, já transmitida)

MANILA:

Inundações deixam 11 mortos e milhares de desabrigados nas Filipinas

Quase 46.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas no dia de Natal em consequência das inundações nas Filipinas, que deixaram pelo menos 11 mortos, informou nesta segunda-feira (26) a Defesa Civil.

(Filipinas inundações, já transmitida)

SEUL:

Coreia do Sul mobiliza caças e helicópteros após incursão de drones norte-coreanos

A Coreia do Sul acusou nesta segunda-feira (26) a Coreia do Norte de invadir seu espaço aéreo com vários drones, o que levou o país a mobilizar caças para tentar derrubar os aparelhos.

(CoreiaS CoreiaN, 400 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

CIDADE DO CABO:

Capitão sul-africano busca vitória para a diversidade em regata até o Brasil

A primeira vez que viu o oceano, Sibusiso Sizatu pensou que, com tanta água, deveria se um lago muito grande. Duas décadas depois, aquele menino que era um pastor se prepara para navegar no mesmo oceano em uma regata muito simbólica, no comando de uma equipe sul-africana que pretende inspirar uma nova geração de velejadores negros.

(ÁfricadoSul Brasil vela, 620 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

LONDRES:

Acompanhamento da rodada de 'Boxing Day' da Premier League

