Número de mortos em explosão de caminhão-tanque na África do Sul sobe para 18

O balanço da explosão de um caminhão-tanque no sábado (24) em Boksburg, perto de Johannesburgo, na África do Sul, subiu para 18 mortos, anunciou neste domingo o Ministério Provincial da Saúde.

"Outras oito pessoas sucumbiram a queimaduras e ferimentos graves", afirmou o Ministério.

Dos 18 mortos, nove trabalhavam no Hospital Tambo Memorial, que foi devastado pela explosão. Um motorista do estabelecimento e oito enfermeiros acabaram como vítimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, existem 37 pessoas do hospital feridas com queimaduras graves. Entre elas, 24 pacientes da emergência e 13 membros do corpo clínico que estavam nos corredores ou no estacionamento do hospital, indicou o texto.

O caminhão ficou preso na manhã de sábado sob uma ponte de Boksburg, a 40 km de Johannesburgo.

Vídeos postados nas redes sociais mostravam uma gigantesca bola de fogo sob a ponte. O caminhão era visivelmente alto demais para passar.

O veículo transportava 60.000 litros de gás liquefeito de petróleo (GLP), combustível usado principalmente em cozinhas e fogões a gás. O motorista também foi ferido.

A explosão atingiu a área de emergência e o setor de radiologia. "Partes do teto desabaram, janelas quebraram e equipamentos foram danificados", disse o ministro da Saúde.

ger/jvb/an/fp/ms/ap

Tags