Nevascas deixam 17 mortos no Japão

As nevascas dos últimos 10 dias no Japão provocaram 17 mortes e deixaram milhares de residências sem energia elétrica, de acordo com um balanço provisório de uma agência governamental divulgado nesta segunda-feira.

Honshu, a principal ilha do arquipélago, e Hokkaido, na região norte, sofreram com tempestades de neve nos últimos dias.

Dezessete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em consequência das nevascas desde 17 de dezembro, segundo a agência japonesa de gestão de incêndios e catástrofes.

O canal de televisão público NHK informou vários acidentes fatais sofridos por idosos, que tentaram limpar a neve ao redor de suas casas ou no telhado de suas residências.

Em Hokkaido, dezenas de milhares de casas sofreram cortes de energia elétrica nos últimos dias, mas o fornecimento já foi restabelecido em quase todas as áreas afetadas.

A agência meteorológica japonesa informou que as nevascas perderão intensidade a partir desta segunda-feira.

