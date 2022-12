'Nevasca do século' deixa mais de 40 mortos nos EUA

A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos causou a morte de 47 pessoas no país, 25 delas em um condado do estado de Nova York, e está longe de terminar, alertaram autoridades nesta segunda-feira (26).

"É cedo demais para dizer que acabou", afirmou em Buffalo a governadora de Nova York, Kathy Hochul, acrescentando que as autoridades esperam a queda de mais 30 cm de neve. "É claramente a tempestade de neve do século", completou em sua cidade natal, na fronteira com o Canadá. Embora a intensidade da nevasca tenha diminuído nos últimos dias, "ainda é perigoso estar fora de casa", advertiu.

O oeste de Nova York, acostumado com o frio congelante e as nevascas, está enterrado sob metros de neve, tendo que aguentar temperaturas polares desde a semana passada.

O número de vítimas fatais no condado de Erie chegou a 13 no domingo à noite. Desde então, mais 12 óbitos foram confirmados, "elevando a 25 o total de mortos pela nevasca", declarou hoje a autoridade máxima local, Mark Poloncarz.

Algumas pessoas foram encontradas mortas em seus automóveis e outras tiveram parada cardíaca ao tentarem limpar a neve sob temperaturas ainda muito baixas, acrescentou Poloncarz. Outras vítimas ainda devem se encontradas.

Pelo menos 47 mortes relacionadas às condições climáticas foram confirmadas em nove estados. Em Ohio, os acidentes de estrada relacionados com o mau tempo deixaram nove mortos, confirmou à AFP a Patrulha Rodoviária do estado.

O condado de Erie, na fronteira com o Canadá e ao qual pertence Buffalo, segunda maior cidade do estado de Nova York, tornou-se o epicentro da crise. Ante a previsão de mais neve e o fato de a maior parte de Buffalo estar "intransitável", Poloncarz advertiu os moradores para que fiquem em casa ou busquem abrigo.

"Por favor, se não fizerem parte dos serviços de emergências, não dirijam", insistiu Poloncarz, observando que o número de óbitos em Erie deve superar o da tempestade de Buffalo em 1977, quando quase 30 pessoas morreram.

A proibição de viajar seguia vigente nesta segunda-feira pela manhã no oeste do condado, mas alguns moradores desafiavam a medida.

Membros da Guarda Nacional e outros socorristas já resgataram centenas de pessoas de carros cobertos de neve e de casas sem energia elétrica. As autoridades afirmam que muitas continuam presas.

"É desesperador receber ligações de famílias com crianças que dizem que estão congeladas", desabafou o xerife do condado de Erie, John Garcia, em entrevista à rede de TV americana CNN.

Poloncarz disse que a eletricidade foi restabelecida em mais de 13 mil residências nas últimas 24 horas, mas que outras 12 mil seguiam sem luz. Algumas não poderão ser reconectadas à rede até amanhã.

No sábado, os cortes de energia em todo o país afetavam quase 1,7 milhão de residências, segundo o site especializado poweroutage.us.

Desde a noite de quarta-feira (21), os Estados Unidos sofrem com essa tempestade de rara intensidade, cujos ventos polares provocaram nevascas, sobretudo na região dos Grandes Lagos.

Durante o fim de semana, foram registradas temperaturas abaixo de zero em 48 dos 50 estados dos Estados Unidos, incluindo comunidades do Texas e ao longo da fronteira com o México, onde alguns migrantes tiveram dificuldade para encontrar abrigo.

Dezenas de milhões de americanos tiveram seu Natal interrompido por cortes de energia em massa, estradas intransitáveis e milhares de voos cancelados, que provocaram caos nos aeroportos.

Nesta segunda-feira, mais de 2.600 voos permaneciam cancelados nos Estados Unidos, de acordo com o site Flightaware.com. A previsão é de que o tempo melhore gradativamente no decorrer da semana.

O clima extremo "continuará causando condições perigosas de viagem, em nível local, nos próximos dois dias", alertou o NWS. "A maior parte do leste dos Estados Unidos permanecerá em condições de congelamento nesta segunda-feira, até que se estabeleça uma tendência mais moderada a partir de terça-feira", acrescentou.

