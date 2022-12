Jornalista do Bellingcat é incluído em lista de 'procurados' da Rússia

O diretor-geral do meio de comunicação investigativo Bellingcat, Christo Grozev, foi incluído na lista de pessoas procuradas pela Rússia - conforme informação disponível nesta segunda-feira (26) na base de dados do site do Ministério do Interior.

Jornalista de nacionalidade búlgara e nascido a 20 de maio de 1969, Grozev "é procurado por violação de um artigo do Código Penal russo", afirma a mesma fonte, sem dar mais detalhes.

Com sede na Holanda e criado em julho de 2014 pelo blogueiro britânico Eliot Higgins, o site Bellingcat é especializado na análise de dados acessíveis a todos on-line, que se chama Osint ("Open Source Intelligence", em inglês).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre outros temas, o veículo investigou o acidente do voo MH17, que deixou 298 mortos, no leste da Ucrânia em 2014, assim como o suposto envolvimento da Inteligência russa no envenenamento do agente duplo Serguei Skripal, ou do político da oposição Alexei Navalny.

Nos últimos meses, Bellingcat se concentrou, principalmente, na intervenção militar russa na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro.

Recentemente, a Rússia classificou o Bellingcat como uma "ameaça". Em setembro, Grozev, encarregado das investigações em Moscou, declarou em uma entrevista à AFP que o Bellingcat é "o pior pesadelo do Kremlin".

bur/lpt/sag/mb/tt

Tags