Jihadistas do Boko Haram matam 17 pessoas na Nigéria

Jihadistas do Boko Haram mataram no sábado 17 pastores e roubaram seus animais no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, informaram à AFP nesta segunda-feira (26) dois membros das milícias de autodefesa criadas pelo governo regional.

Um grupo de jihadistas atacou os criadores de gado que pastoreavam os seus rebanhos num campo perto da cidade de Airamne, no distrito de Mafa, segundo as mesmas fontes.

"Dezessete pastores foram mortos (...) e todo o gado foi levado pelos insurgentes do Boko Haram", disse o chefe miliciano Babakura Kolo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os pastores tentaram resistir, mas foram superados em número pelos agressores, que também tinham armas melhores", acrescentou Kolo.

O ataque partiu da floresta vizinha de Gajiganna, onde membros do Boko Haram se refugiaram depois de terem sido expulsos de seu reduto, a floresta de Sambisa, pelo grupo rival Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP) e por ofensivas do exército nigeriano, declarou outro miliciano, Ibrahim Liman.

O ISWAP é uma facção dissidente do Boko Haram nascida em 2016. Afiliado ao grupo Estado Islâmico, tornou-se a organização terrorista dominante no nordeste da Nigéria desde a morte do chefe do Boko Haram Abubakar Shekau, em 2021.

O conflito que começou há 13 anos no nordeste da Nigéria entre as autoridades e os jihadistas custou a vida de 40.000 pessoas e forçou o deslocamento de dois milhões, segundo a ONU.

abu/cma/cls/aoc/jvb/mr

Tags