Explosão de mina deixa 10 civis mortos em Burkina Faso

Pelo menos dez passageiros de um ônibus morreram na explosão de seu veículo no domingo, causada por uma mina no leste de Burkina Faso, informou nesta segunda-feira (26) o governador dessa região fronteiriça com o Níger.

"Na tarde de 25 de dezembro de 2022, um micro-ônibus de transporte público se chocou contra uma mina na estrada Fada N'Gourma - Kantchari, na localidade de Bougui. Infelizmente, a explosão causou a morte de dez passageiros e deixou cinco feridos", diz o comunicado do coronel Hubert Yameogo.

O balanço poderia aumentar pois outros passageiros estão desaparecidos", detalhou.

Uma fonte de segurança confirmou à AFP o ataque e o balanço de uma "dezena de civis" mortos.

"O ônibus saiu de Matiakoali para Fada N'Gourma. As vítimas são principalmente mulheres e crianças", indicou, por sua vez, um morador.

No sábado, dois soldados de uma unidade de patrulha morreram por causa de um objeto explosivo na estrada Ouahigouya - Gomboro, no norte do país, segundo uma fonte de segurança.

Desde 2015, Burkina Faso é afetado por ataques jihadistas que causaram milhares de mortos e obrigaram cerca de 2 milhões de pessoas a fugir de seus lares.

Estes ataques de grupos relacionados com o Estado Islâmico e Al-Qaeda aumentaram nos últimos meses.

