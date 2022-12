Ex-guerrilheiro maoista Prachanda volta ao cargo de primeiro-ministro do Nepal

O ex-líder guerrilheiro maoista Pushpa Kamal Dahal, conhecido como Prachanda, prestará juramento nesta segunda-feira como primeiro-ministro do Nepal, depois de ser designado para o cargo no domingo pelo presidente do país do Himalaia.

Sagar Acharya, porta-voz do presidente Bidya Devi Bhandari, afirmou que Dahal, de 68 anos, foi nomeado primeiro-ministro e fará o juramento ao cargo durante a tarde.

Após as eleições legislativas de 20 de novembro, a coalizão de governo do ex-primeiro-ministro Sher Bahadur Deuba, de 76 anos, perdeu a maioria, embora seu partido, o Congresso Nepalês, continuasse sendo o mais importante.

O partido maoista CPN, de Dahal, estabeleceu uma aliança com outro partido comunista, o CPN (UML) - eram apenas um partido antes da divisão - e outras seis formações, incluindo o Partido Nacional Independente do apresentador de televisão Rabi Lamichhane.

Pushpa Kamal Dahal permaneceu escondido durante anos na selva, durante a guerra civil (1996-2006) que deixou quase 17.000 mortos e provocou o fim da monarquia no Nepal.

Após os acordos de paz de 2006, Dahal transformou seu movimento revolucionário maoista em partido político e assumiu o cargo de primeiro-ministro entre 2008 e 2009, e novamente entre 2016 e 2017.

