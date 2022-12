Dois principais condenados por atentado de Nice recorreram sentença

A Procuradoria Antiterrorista (Pnat) informou nesta segunda-feira (26) que os dois homens condenados a 18 anos de prisão no julgamento do atentado de Nice, em 2016, apelaram da sentença do tribunal especial de Paris.

Em 13 de dezembro, após mais de três meses de audiências, Chokri Chafroud e Mohamed Ghraieb foram condenados a 18 anos de prisão, cada um. A pena foi atribuída por associação terrorista criminosa, pelo envolvimento no ataque lançado com um caminhão, que resultou em 86 mortos e mais de 450 feridos.

Já o agressor, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, foi morto pela polícia no dia do ataque.

Os outros seis acusados, condenados em penas entre dois e 12 anos de prisão, decidiram não recorrer.

"Apenas Chokri Chafroud e Mohamed Ghraieb recorreram da decisão do tribunal criminal" de Paris, informou a Pnat.

Com a pena de 18 anos, o tribunal excedeu o pedido da Procuradoria antiterrorista, que havia reivindicado 15 anos para cada um dos réus.

"A gravidade dos atos cometidos por Mohamed Ghraieb e por Chokri Chafroud é excepcional", justificou o tribunal.

Entre as razões, mencionou-se a "convergência ideológica" entre Ghraieb, um franco-tunisiano de 47 anos, e o autor do atentado. O tribunal também indicou a quantia de 2.000 euros que o condenado entregou para comprar um veículo na véspera do ataque.

