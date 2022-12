Coreia do Sul mobiliza caças e helicópteros após incursão de drones norte-coreanos

A Coreia do Sul acusou nesta segunda-feira (26) a Coreia do Norte de invadir seu espaço aéreo com vários drones, o que levou o país a mobilizar caças para tentar derrubar os aparelhos.

"Vários drones norte-coreanos invadiram nosso espaço aéreo na zona de fronteira, perto da província de Gyeonggi", afirmou o Estado-Maior sul-coreano em um comunicado, que destaca um "ato claro de provocação".

A incursão motivou tiros de advertência do exército sul-coreano, que também mobilizou caças e helicópteros de combate para tentar derrubar os cinco drones. Um deles se aproximou da capital Seul.

No incidente, uma das aeronaves, o caça KA-1, caiu na área de Hoengseong, segundo a agência de notícias Yonhap.

O exército sul-coreano não informou se os drones foram derrubados ou se retornaram para o lado norte-coreano.

As forças de Seul também enviaram seus próprios aparelhos, pilotados e não pilotados, ao longo e ao norte da linha de demarcação entre as Coreias e ao norte da mesma linha, para tarefas de "reconhecimento" e "operacionais", como o registro de fotografias de "instalações militares inimigas", informou o Estado-Maior.

"Nosso exército seguirá respondendo de maneira determinada a tais provocações da Coreia do Norte", ressaltou o governo sul-coreano.

A ação desta segunda-feira foi a primeira incursão de drones norte-coreanos no espaço aéreo da Coreia do Sul em cinco anos.

Os voos de aeronaves civis foram temporariamente suspensos nos aeroportos internacionais de Gimpo e Incheon, perto de Seul, durante uma hora, a pedido do Estado-Maior sul-coreano, segundo a agência.

Yang Moo-jin, professor da Universidade de Estudos Norte-Coreanos em Seul, destacou que esta foi a primeira vez que voos foram suspensos na Coreia do Sul pela ação de drones norte-coreanos.

Ele explicou, no entanto, que a missão dos aparelhos estava mais voltada para a espionagem.

"Levando em consideração o baixo nível de desenvolvimento dos drones norte-coreanos, há pouca possibilidade de que tenham capacidades de ataque próprias de armamento moderno", declarou o professor.

A incursão acontece em um momento de grande tensão, após vários testes de armamentos por parte de Pyongyang nos últimos meses, incluindo o lançamento de um míssil balístico intercontinental.

O uso de drones pela Coreia do Norte é uma preocupação cada vez maior para Seul. Pyongyang nega seu envolvimento e acusa a Coreia do Sul de produzir provas falsas contra o país.

