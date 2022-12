Comunicado do Business Wire :TAKEONE COMPANY

Um jogo de quebra-cabeça para celular, intitulado "Pucca Puzzle Adventure", será lançado em breve.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005450/pt/

Pucca Puzzle Adventure, a new mobile puzzle game developed by TAKEONE COMPANY, opens for global pre-registration on the 27th (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A TAKEONE COMPANY, desenvolvedora do jogo para celular BTS World, anunciou que o pré-registro global do jogo Pucca Puzzle Adventure no Google Play e na App Store começa no dia 27 de dezembro.

Como um evento especial para comemorar o pré-registro, todos os usuários inscritos receberão 1.600 gemas e 100 fichas para escolher personagens lendários.

O Pucca Puzzle Adventure se baseia na personagem "Pucca", criada em 2002 e classificada mundialmente como a personagem mais popular da Coreia do Sul por seis anos consecutivos até 2021.

O Pucca Puzzle Adventure é um jogo de quebra-cabeça em que Pucca parte para uma aventura para derrotar Dong King, um vilão ganancioso com o plano de dominar o mundo. O jogo possui mais de 100 personagens únicos e adoráveis, incluindo os do desenho animado original. Também inclui quebra-cabeças de combinar 3 peças, que podem ser montados por meio do uso estratégico de poderes elementares, com características de RPG, como subir o nível de personagens, e completar mais de 1000 fases.

Os jogadores podem desfrutar de uma variedade de missões, pois o Pucca Puzzle Adventure oferece diferentes modos de jogo, incluindo Boss Raid, Puzzle Quest, Challenge Mode e Village, além do modo principal. Sob o slogan "Break Free", o jogo permite que os usuários desfrutem de animações emocionantes e efeitos sonoros ao resolver quebra-cabeças.

A TAKEONE COMPANY espera conquistar os corações dos usuários globais de jogos para celular com a popular personagem coreana "Pucca".

O Pucca Puzzle Adventure será lançado oficialmente um mês após o evento de pré-registro, no final de janeiro de 2023. Os detalhes podem ser encontrados no site oficial do jogo, bem como no Twitter e Facebook.

Para mais informações sobre o Pucca Puzzle Adventure, siga seus canais de mídia social ou entre em contato com: takeonepr@takeone.co.kr. -Twitter: https://twitter.com/PuccaAdventure -Facebook: https://www.facebook.com/PuccaAdventure

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e deve-se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005450/pt/

Contato

TAKEONE COMPANY HaYoung Song takeonepr@takeone.co.kr

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags