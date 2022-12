Comunicado do Business Wire :PhosAgro

Os produtos da PhosAgro receberam o "Selo de qualidade ambiental" da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os complexos de produção Cherepovetsky, Volkhovsky e Balakovsky da PhosAgro, bem como o complexo de extração e enriquecimento de matérias-primas de fosfato em Kirovsk, passaram com sucesso pela auditoria de certificação da ABNT.

A auditoria das instalações de produção da empresa foi realizada no âmbito de um projeto conjunto da PhosAgro, ABNT e do órgão certificador "União Ambiental". Seu objetivo é o reconhecimento mútuo do rótulo ecológico de fertilizantes minerais e a criação de requisitos únicos no mercado dos dois países para fertilizantes minerais ecologicamente preferíveis com base no padrão atual do Sistema Internacional "Folha da vida". Como a União Ambiental e a ABNT são membros da Rede Global de Rotulagem Ambiental (Gen), as organizações podem trabalhar em conjunto em critérios comuns.

Em 2021, a PhosAgro foi a primeira na indústria russa de fertilizantes minerais a receber um certificado de conformidade com o Padrão STO-56171713-023-2020 "Fertilizantes minerais. Requisitos de segurança ambiental e métodos de avaliação", desenvolvido pela União Ambiental e reconhecido pela Rede Global de Rotulagem Ambiental (GEN). Em outubro de 2022, a empresa passou por uma inspeção para verificar a conformidade de seus produtos com o padrão da União Ambiental, confirmando o direito de usar o rótulo ecológico "Folha da vida" reconhecido internacionalmente.

O padrão brasileiro ABNT é harmonizado pela maioria dos critérios com o padrão russo "Folha da vida". Como parte do reconhecimento mútuo do rótulo ecológico, especialistas brasileiros examinaram o ciclo de vida dos produtos da PhosAgro, prestando especial atenção ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo padrão brasileiro para a produção, armazenamento e transporte de fertilizantes. O conjunto de critérios de avaliação de Conformidade incluiu os aspectos de produção, ambientais e sociais, como eficiência energética e uso de materiais secundários e recursos energéticos; uso das melhores tecnologias disponíveis; atendimento ao cliente para disponibilizar as informações completas e confiáveis sobre as propriedades e o uso ideal de fertilizantes minerais. O padrão brasileiro estabelece limites rígidos para arsênico e metais pesados, idênticos ao padrão da União Ambiental. Os fertilizantes minerais da PhosAgro atendem plenamente aos requisitos estabelecidos.

"As economias da Rússia e do Brasil fazem parte de uma cadeia única de agronegócios. Nós importamos da Rússia 23% de todos os tipos de fertilizantes minerais, que são fundamentais para nós como uma potência agrícola. Gostaria de parabenizar a PhosAgro, um dos maiores players do mercado brasileiro, que se tornou o primeiro produtor russo de fertilizantes a receber o "Selo de qualidade ambiental" brasileiro. ", disse O embaixador do Brasil na Rússia, Rodrigo de Lima Baena Soares.

"É de grande importância para a ABNT a finalização deste projeto de cooperação com a Ecounion, organismo de rotulagem ambiental russo, que se concretiza com a concessão do rótulo ecológico da ABNT para os produtos do grupo PhosAgro exportados para o Brasil. Com os resultados positivos obtidos na auditoria realizada pela Ecounion, com critérios definidos de forma conjunta com a ABNT, foi possível estabelecer este processo de reconhecimento mútuo das certificações."- comentou os resultados da auditoria de certificação da PhosAgro o Chefe do Departamento de Certificação da ABNT, Guy Ladvocat.

"O reconhecimento internacional como uma vantagem única do rótulo ecológico russo "Folha da vida" recebeu a confirmação prática. A possibilidade de certificar produtos com a "Folha da vida" em outros sistemas internacionais de rotulagem ecológica, como o brasileiro, de forma simplificada, ajuda as empresas exportadoras e facilita o comércio internacional de produtos ecologicamente preferíveis. Estamos satisfeitos que os esforços da PhosAgro no campo da proteção ambiental sejam agora notados não apenas na Rússia, mas também no mercado brasileiro", disse Yulia Gracheva, PhD, diretora da União Ambiental, membro do Conselho de diretores da Rede Global de Rotulagem Ambiental (GEN), chefe do órgão central do sistema de certificação ambiental "Folha da vida".

"Agradecemos aos especialistas da ABNT e da União Ambiental pelo trabalho realizado para harmonizar os padrões de produtos melhorados. Este é um processo importante que removerá as barreiras técnicas para o comércio de produtos ecologicamente seguros e impulsionará o desenvolvimento do comércio bilateral entre a Rússia e o Brasil. A marcação de nossos produtos com o "Selo de qualidade ambiental" da ABNT dará aos agricultores brasileiros a oportunidade de fazer uma escolha informada em favor de fertilizantes ecologicamente preferíveis, cuja qualidade é confirmada no nível mundial", disse Mikhail Rybnikov, Diretor Geral da PhosAgro PJSC.

Todos os complexos industriais da PhosAgro atendem aos requisitos mais rigorosos e modernos da legislação ambiental. Os parâmetros controlados de impacto ambiental das fábricas da PhosAgro diminuíram para os valores estabelecidos nos diretórios russos e europeus das melhores tecnologias disponíveis. De acordo com este critério, as fábricas da PhosAgro podem ser classificadas como indústrias "verdes" ou ambientalmente seguras.

A empresa adotou uma estratégia climática que prevê uma redução de 14% das emissões de gases de efeito estufa em relação ao nível básico de 2018 para todas as três coberturas até 2028. A emissão específica de gases de efeito estufa da primeira cobertura já foi reduzida em 16% entre 2018 e 2021, enquanto as emissões brutas caíram 4% nesse período.

As instalações de geração própria de eletricidade nas fábricas químicas da empresa operam em grande parte devido à reciclagem do vapor residual das indústrias de ácido sulfúrico. Em Cherepovets, a parte desse vapor é de 46%, e em Balakov - 97,5%. Em Volkhov foi lançada uma usina de geração de energia semelhante como parte de um projeto de investimento para a construção de uma nova fábrica, que vai cobrir 95% das necessidades de geração de energia.

Está sendo implementado um projeto para o uso de fontes de energia renováveis em Instalações industriais e sociais . A PhosAgro está aumentando ativamente a participação da energia "verde" no consumo de energia - nos últimos dois anos, cerca de 20% dos produtos do complexo de mineração e processamento foram produzidos usando a energia da usina hidrelétrica.

Além disso, em 2021, a PhosAgro, em cooperação com o governo da região de Vologda e a Academia das Ciências da Federação da Rússia (RAS), iniciou seu próprio projeto de criação de uma fazenda de carbono - uma área projetada para monitorar e absorver gases de efeito estufa. Em outubro de 2022, a primeira parte de um aterro de carbono foi implantada na região de Vologda em uma área de 100 hectares, onde foram plantadas cerca de 110 mil árvores coníferas e folíferas. Com base nisso, serão desenvolvidas soluções típicas para implementação.

A PhosAgro também possui um Código de conduta da contraparte e um sistema de avaliação de fornecedores de acordo com os critérios ESG. Para isso, a empresa desenvolveu um sistema de "Compras verdes". Os complexos industriais da PhosAgro passam anualmente por inspeções de controle e provam a conformidade com os requisitos do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e do sistema de gestão ambiental ISO 14001. O Grupo PhosAgro anualmente publica um relatório anual integrado que reflete os resultados do trabalho de conformidade com os princípios do ESG.

Sobre a Companhia

A PhosAgro (www.phosagro.com) é uma empresa russa verticalmente integrada que ocupa uma das posições de liderança no mundo em termos de volume de produção de fertilizantes minerais contendo fósforo e concentrado de apatita de alta qualidade com conteúdo de P2O5 de 39% ou mais. Os fertilizantes da PhosAgro são altamente eficientes, proporcionam melhores características ambientais dos produtos agrícolas produzidos.

O Grupo PhosAgro é o maior produtor europeu de fertilizantes contendo fósforo (capacidade total de produção DAP/MAP/NP/ NPK/NPS), o maior produtor mundial de matérias-primas de fósforo de alta qualidade com teor de P2O5 de 39% e um dos principais produtores mundiais de fosfato de amônio e fosfato de diamônio, um dos principais da Europa e o único produtor da Rússia de fosfato monocálcico (MCP), bem como o único produtor russo de concentrado de nefelina.

Os principais produtos da empresa, inclusive matérias-primas de fosfato, mais de 50 marcas de fertilizantes, fosfatos de ração, amônia e tripolifosfato de sódio, são usados por consumidores de 102 países em todos os continentes habitados. Os mercados prioritários para a venda de produtos, além da Rússia e dos países da CEI, são os países da América Latina, Europa e Ásia.

As ações da empresa são listadas na Bolsa de valores de Moscou, e os recibos de depósito globais delas são listados na Bolsa de valores de Londres (ticker nas bolsas de valores de Moscou e Londres PHOR).

Mais informações sobre a PhosAgro PJSC estão disponíveis no site:www.phosagro.com

