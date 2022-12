Argentinos fazem fila para comprar camisa da seleção com 3 estrelas

A pré-venda da camisa da seleção argentina com a terceira estrela no peito, após o título na Copa do Mundo de 2022, se esgotou pouco antes do início da venda online, enquanto consumidores fizeram filas nesta segunda-feira nas lojas da patrocinadora oficial.

"Levantei cedo, madruguei e pedi folga no trabalho para poder comprar a camisa, mas parece que não está disponível, mentiram para nós", disse à AFP Franco Vastalegna.

O jovem de 20 anos esperou pacientemente em uma fila em um shopping de Buenos Aires, mas foi embora decepcionado e com as mãos vazias, como vários outros clientes.

"É uma pena, porque demorar uma semana para bordar uma estrela é ridículo, pelo menos se eles vissem que as camisas não chegariam deveriam ter denunciado antes", reclamou.

No site de vendas online da Adidas, fornecedora da Argentina, era necessário se cadastrar para entrar na pré-venda, que durou algumas horas até o produto esgotar.

No Twitter e no Instagram, a última postagem da marca é de 18 de dezembro, dia da vitória da Argentina sobre a França na final do Mundial.

"Leo Messi e esta equipe da AFASelección. Eternos. Campeões do mundo", se lê na publicação em referência ao título da Argentina no Catar.

"A camisa das três estrelas. A camisa que todos os argentinos querem está aqui, junte-se ao adiClub para ser um dos primeiros a conseguir", informa a marca em seu site, sem da mais detalhes.

Nas lojas físicas, no entanto, a peça não está disponível.

"Vim buscar a camisa, mas não a encontrei. Nas redes tinha lido que só ia estar no aplicativo e na página (da Adidas), mas nem a página nem o aplicativo carregam. Continuaremos esperando. As informações são muito confusas. Entendo que existe uma demanda enorme, mas é uma pena que não tenham podido comunicar devidamente", disse frustrado Hernán Casaglia, de 42 anos.

Silvana Pérez (45 anos) foi embora decepcionada. "Vim buscar a camisa que em teoria estaria disponível, mas não estava. Segundo o vendedor, isso nunca foi confirmado pela Adidas. Aparentemente, a data foi uma jogada da imprensa, mas a camisa não chegou aqui, não podem confirmar quando vai chegar", disse.

