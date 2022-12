Agências russas afirmam que ataque ucraniano contra base aérea do sul do país deixou três mortos

A defesa aérea russa derrubou um drone ucraniano que atacava uma base no sul da Rússia e os destroços do aparelho mataram três pessoas, informaram as agências de notícias locais nesta segunda-feira.

"Em 26 de dezembro, às 1H35 de Moscou, um veículo aéreo não tripulado ucraniano foi derrubado quando se aproximava da base aérea Engels, na região de Saratov", afirmou a agência russa TASS, que citou o ministério da Defesa.

"Como resultado da queda dos destroços do drone, três oficiais técnicos russos que estavam na base aérea sofreram ferimentos fatais", acrescentou a agência.

A cidade de Engels, na região de Saratov, fica a mais de 600 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

De acordo com a TASS, o ministério da Defesa informou que os aviões da base não sofreram danos.

O governador de Saratov, Roman Busargin, afirmou que "não existe absolutamente nenhuma ameaça" contra os habitantes e que nenhuma infraestrutura civil foi atingida.

Também pediu aos cidadãos que permaneçam alertas contra as "informações falsas", ao citar a severa legislação aprovada na Rússia após a ofensiva na Ucrânia, iniciada em fevereiro.

"Todas as história sobre a evacuação da cidade são mentiras descaradas, criadas longe das fronteiras de nosso país", afirmou.

O ataque desta segunda-feira foi o segundo contra a base aérea de Engels no mês. Em 5 de dezembro, Moscou informou que drones ucranianos provocaram explosões nesta e em outra base da região de Ryazan.

Kiev não fez comentários sobre o incidente.

A Rússia acusou a Ucrânia de atacar, com drones, seu território e a península da Crimeia, anexada por Moscou, em outras ocasiões.

