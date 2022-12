Papa condena "guerra sem sentido" na Ucrânia e faz apelo para "silenciar as armas"

O papa Francisco fez um apelo neste domingo (25) para "silenciar as armas" na Ucrânia, país afetado por uma "guerra sem sentido", durante sua tradicional mensagem de Natal na Praça de São Pedro, em Roma.

"Que o Senhor nos prepare a fazer gestos concretos de solidariedade para ajudar aqueles que estão sofrendo e ilumine as mentes daqueles que têm o poder de silenciar as armas e acabar de maneira imediata com esta guerra sem sentido", declarou o sumo pontífice.

