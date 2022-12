ONGs suspendem atividades no Afeganistão após proibição de emprego a mulheres

Três ONGs estrangeiras anunciaram neste domingo, 25, a suspensão das atividades no Afeganistão depois que o regime Talibã proibiu que as mulheres trabalhem neste tipo de organização.

"Enquanto não apresentam mais explicações sobre o anúncio, suspendemos nossos programas e exigimos que homens e mulheres possam continuar, em igualdade de condições, com nossa ajuda para salvar vidas no Afeganistão", afirmaram em um comunicado as ONGs Save the Children, Conselho Norueguês para os Refugiados e CARE.

Dezenas de representantes de ONGs e funcionários da ONU se reuniram neste domingo em Cabul para analisar os passos que devem ser adotados depois que o Talibã ordenou que parem de empregar mulheres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No sábado, o ministério da Economia do Afeganistão determinou que todas as ONGs deixem de empregar mulheres, sob risco de perda da licença para atuar no país.

O governo não explicou se a diretriz inclui as estrangeiras que trabalham para as organizações.

No comunicado enviado às ONGs, o ministério afirma que tomou a decisão depois de receber "denúncias" de que as mulheres que trabalhavam nestas organizações não respeitavam o uso do véu islâmico.

No Afeganistão, as mulheres são obrigadas a cobrir o rosto e o corpo inteiro.

"Nunca recebemos uma advertência sobre algum problema com o código de vestimenta das mulheres", declarou neste domingo a diretora de uma associação, que falou na condição de anonimato.

"A proibição terá um impacto em todos os aspectos do trabalho humanitário, pois as mulheres têm cargos cruciais em projetos voltados para população feminina vulnerável do país", afirmou à AFP uma fonte de uma ONG estrangeira.

Milhões de afegãos dependem da ajuda humanitária repassada por doadores internacionais através de uma ampla rede de organizações.

A ONU afirmou que ao excluir as mulheres "sistematicamente de todos os aspectos da vida pública e política", as autoridades afegãs estão "fazendo o país retroceder, minando os esforços para instaurar a paz e uma estabilidade significativa".

Nos últimos meses, o movimento Talibã, que retornou ao poder em agosto de 2021, apertou o cerco às mulheres.

Há menos de uma semana elas foram vetadas nas universidades do país por "desrespeito" ao código de vestimenta. E desde março estão proibidas de frequentar as escolas do Ensino Médio.

As mulheres também foram excluídas de vários empregos públicos e não podem viajar sem a presença de um parente homem. O Talibã também proibiu o acesso a parques, jardins, academias e banheiros públicos.

"O retrocesso flagrante mais recente dos direitos das meninas e das mulheres terá consequências de grande alcance para a prestação de serviços de saúde, nutrição e educação das crianças", tuitou o diretor regional do Unicef, George Laryea-Adjei.

Dezenas de organizações trabalham em regiões remotas do Afeganistão e muitas empregam mulheres. Várias associações alertaram que a proibição vai prejudicar suas atividades.

"Somos 15 na minha família e eu sou o único sustento. Se eu perder meu emprego, minha família vai passar fome", disse Shabana, 24 anos, funcionária de uma ONG em Cabul.

"Enquanto vocês celebram a chegada do Ano Novo, o Afeganistão virou um inverno para as mulheres", acrescentou.

Outra afegã, de 27 anos, contou à AFP sob anonimato que começaria a trabalhar neste domingo para uma ONG estrangeira. Mas o sonho acabou após a nova proibição.

"O trabalho árduo que fiz nos últimos anos no campo da educação foi destruído", disse.

"Mas somos bastante corajosas para não aceitar proibições e lutar por nossos direitos", acrescentou.

A ONU e as agências de cooperação destacam que mais da metade dos 38 milhões de habitantes do precisarão de ajuda humanitária durante o inverno rigoroso.





Sobre o assunto China realiza exercícios militares perto de Taiwan e cita "provocações" dos EUA

Papa faz apelo para 'silenciar armas' na Ucrânia e no mundo

Tags