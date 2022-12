Número de mortos em explosão de caminhão-tanque na África do Sul sobe para 15

O balanço da explosão de um caminhão-tanque no sábado em Boksburg, perto de Johannesburgo, na África do Sul, subiu para 15 mortos, anunciou neste domingo o ministro da Saúde.

O balanço anterior registrava 10 vítimas fatais.

"Ontem, o balanço era de 10 pessoas. Hoje temos 15", afirmou o ministro Joe Phaala durante uma entrevista coletiva no hospital Tambo Memorial, próximo do local da explosão, que deixou vários feridos.

O caminhão ficou preso na manhã de sábado sob uma ponte de Boksburg, a 40 km de Johannesburgo.

O veículo transportava 60.000 litros de gás liquefeito de petróleo (GLP), combustível usado principalmente em cozinhas e fogões a gás. O motorista está entre os feridos.

Entre as vítimas fatais estão três funcionários do hospital, um motorista que passava pelo local e duas enfermeiras, informou o ministro, que expressou os "pêsames" do governo às famílias.

Trinta e sete pessoas que estavam no serviço de emergência do hospital Memorial Tambo no momento da explosão sofreram "ferimentos graves" e foram levadas para outros estabelecimentos, disse o ministro.

Do grupo de feridos, 24 eram pacientes e 13 profissionais de saúde.

A explosão atingiu a área de emergência e o setor de radiologia. "Partes do teto desabaram, janelas quebraram e equipamentos foram danificados", disse o ministro da Saúde.

