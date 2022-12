Incêndio em lar de idosos mata 22 pessoas na Sibéria

Autoridades russas dizem que local funcionava de forma ilegal. Comitê investigativo apura se houve negligência.Um incêndio em um lar de idosos na Rússia deixou 22 mortos na noite desta sexta-feira (23/12). A tragédia ocorreu em Kemerovo, na Sibéria. Segundo as autoridades, o local funcionava de forma ilegal. Quatro pessoas foram levadas ao hospital e liberadas após tratamento médico. Também havia informações de dois feridos com queimaduras graves. De acordo com a agência de notícias russa Tass, o alerta de incêndio soou por volta das 22h20 (horário local). Quando os bombeiros chegaram ao prédio de madeira de dois andares, o telhado que cobria uma área de 180 metros quadrados já havia sido destruído pelas chamas. O Ministério para Situações de Emergência russo informou que 28 equipes de combate a incêndios, com um total de 80 membros, foram destacadas ao local. Investigação sobre negligência O comitê investigativo da Rússia disse que abriu uma apuração para avaliar se houve negligência. O proprietário do prédio e um pastor que supostamente dirigia as instalações foram interrogados. As autoridades afirmam que o local não tinha as licenças necessárias. "A causa preliminar do incêndio foi uma violação das regras de segurança contra incêndio ao operar um fogão de aquecimento", disse a administração regional de Kuzbass em seu site. Em 2018, um incêndio em um shopping em Kemerovo matou 64 pessoas, entre elas crianças e adolescentes. Em janeiro de 2022, um outro incêndio em um lar de idosos na mesma cidade matou quatro pessoas. le (Lusa, AFP)