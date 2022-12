Derby Arsenal-West Ham é destaque do Boxing Day na volta da Premier League

Depois de uma pausa de 44 dias para a realização da Copa do Mundo, a Premier League é o primeiro dos grandes campeonatos europeus a voltar, e será nesta segunda-feira com o seu tradicional e tão esperado Boxing Day, em que o líder Arsenal vai enfrentar o vizinho West Ham.

Líder com 37 pontos, cinco a mais que o primeiro concorrente (Manchester City), os 'Gunners' já sonham com o título da liga que não conquistam desde 2004.

Mas segundo o seu treinador, o espanhol Mikel Arteta, o Arsenal não está disposto a dar presentes de Natal nesta segunda às 17h (horário de Brasília) ao West Ham, que é 16º na tabela.

"Jogamos em casa. O Boxing Day é um jogo muito especial na história do campeonato, o clima familiar é sempre incrível, queremos aproveitar ao máximo, mas acima de tudo queremos manter a nossa sequência", disse o treinador basco.

Sua equipe tem um retrospecto impressionante de doze vitórias, um empate e uma derrota (no início de setembro em Old Trafford).

"Esta segunda parte da temporada vai ser interessante e intensa, estamos realmente ansiosos para recomeçar", garantiu Arteta.

A Copa do Mundo de 2022 provocou baixas no elenco do time do norte de Londres: o brasileiro Gabriel Jesus, autor de cinco gols e cinco assistências na Premier, machucou o joelho no Catar e "é muito difícil estabelecer uma data para seu retorno", reconheceu Arteta, que não descarta a chegada de um reforço no setor ofensivo durante a janela de transferências de janeiro.

Mesmo sem Gabriel Jesus, o Arsenal entra como franco favorito neste duelo londrino: "É realmente muito difícil recomeçar com um jogo como este", reconheceu o treinador do West Ham, David Moyes, cuja equipe somou apenas 14 pontos nos primeiros quinze jogos do campeonato.

Também na segunda-feira, o Newcastle, que surpreende ao ser o terceiro colocado com 30 pontos, viaja para enfrentar o Leicester (13º) com a intenção de reforçar suas chances de disputar a próxima Liga dos Campeões e desferir um primeiro golpe moral nos 'Foxes', a quem os 'Magpies' vão enfrentar novamente em janeiro pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Outros candidatos à Liga dos Campeões, Tottenham (4º) e Manchester United (5º), respectivamente, enfrentam Brentford (10º) na segunda-feira e Nottingham Forest (18º) na terça-feira, enquanto o Liverpool (6º) visita o Aston Villa (12º), que não poderá contar com seu polêmico goleiro Emiliano Martínez, que ainda está descansando na Argentina assim como os demais tricampeões mundiais que atuam na Premier League.

O técnico do Tottenham, Antonio Conte, está convencido de que seu atacante Harry Kane já terá digerido seu pênalti perdido nas quartas de final da Copa do Mundo contra a França diante de seu companheiro de equipe Hugo Lloris, que custou a eliminação dos 'Three Lions'.

Erling Haaland, por sua vez, não disputou o Mundial do Catar porque a Noruega não conseguiu se classificar, mas já mostrou que vai precisar contar com ele. Seu time, o Manchester City, enfrentará o Leeds na quarta-feira, no encerramento do Boxing Day.

O artilheiro da Premier League (18 gols) já voltou aos gramados e fez um gol na vitória de sua equipe (3 a 2) sobre o Liverpool, pela Copa da Liga, no dia 22 de dezembro.

"Estamos prontos, mentalmente e fisicamente", alertou o argelino Riyad Mahrez.

- Programação da 17ª rodada da Premier League:

Segunda-feira

(9h30) Brentford - Tottenham

(12h00) Southampton - Brighton

Crystal Palace - Fulham

Everton - Wolverhampton

Leicester - Newcastle

(14h30) Aston Villa - Liverpool

(17h00) Arsenal - West Ham

Terça-feira

(14h30) Chelsea - Bournemouth

(17h00) Manchester United - Nottingham Forest

Quarta-feira

(17h00) Leeds United - Manchester City

Classificação: Pts J V E D gp gc SG

1. Arsenal 37 14 12 1 1 33 11 22

2. Manchester City 32 14 10 2 2 40 14 26

3. Newcastle 30 15 8 6 1 29 11 18

4. Tottenham 29 15 9 2 4 31 21 10

5. Manchester United 26 14 8 2 4 20 20 0

6. Liverpool 22 14 6 4 4 28 17 11

7. Brighton 21 14 6 3 5 23 19 4

8. Chelsea 21 14 6 3 5 17 17 0

9. Fulham 19 15 5 4 6 24 26 -2

10. Brentford 19 15 4 7 4 23 25 -2

11. Crystal Palace 19 14 5 4 5 15 18 -3

12. Aston Villa 18 15 5 3 7 16 22 -6

13. Leicester 17 15 5 2 8 25 25 0

14. Bournemouth 16 15 4 4 7 18 32 -14

15. Leeds United 15 14 4 3 7 22 26 -4

16. West Ham 14 15 4 2 9 12 17 -5

17. Everton 14 15 3 5 7 11 17 -6

18. Nottingham Forest 13 15 3 4 8 11 30 -19

19. Southampton 12 15 3 3 9 13 27 -14

20. Wolverhampton 10 15 2 4 9 8 24 -16

