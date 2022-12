Coreia do Norte dispara mísseis balísticos no Mar do Japão

Projéteis foram lançados de área onde fica aeroporto de Pyongyang, segundo autoridades sul-coreanas. Novos testes ocorrem em meio a manobras militares conjuntas de Seul e Washington e alta de tensão regional.A Coreia do Norte lançou nesta sexta-feira (23/12) dois mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão, informaram autoridades militares sul-coreanas e japonesas. O Estado-Maior Conjunto em Seul disse em comunicado que o regime norte-coreano disparou os projéteis da área de Sunan, onde fica o Aeroporto Internacional de Pyongyang, por volta das 16h32 (horário local) desta sexta-feira. As autoridades japonesas informaram inicialmente que se tratava de um único míssil "provavelmente balístico", enquanto a Guarda Costeira do país indicou que "o projétil ou os projéteis" caíram em águas fora da Zona Econômica Exclusiva Japonesa (ZEE). O Executivo japonês convocou uma reunião de emergência para discutir os detalhes do lançamento. O teste desta sexta-feira ocorre também poucos dias depois que os exercícios militares conjuntos de EUA e Coreia do Sul incluíram o uso de bombardeiros com capacidade nuclear voando perto da Península Coreana. A Coreia do Norte vê esses exercícios militares como um ensaio de invasão. Recorde de lançamentos Na segunda-feira, o regime norte-coreano anunciou que havia testado o lançamento de um futuro satélite de reconhecimento militar. No mesmo dia, o país também disparou dois projéteis que Seul acredita serem mísseis balísticos de médio alcance, um teste ocorrido apenas três dias depois que a Coreia do Norte testou um novo tipo de motor de combustível sólido para melhorar a eficiência de seus mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs). Com isso, já são pelo menos 46 lançamentos que o regime de Kim Jong-un realizou este ano, segundo estimativas da organização não governamental americana Nuclear Threat Initiative (NTI). Esse volume recorde de testes, somado às manobras de Seul e Washington e seus crescentes investimentos em defesa, acelerou a corrida armamentista na região, que vive momentos de tensão sem precedentes. Por conta disso, o Japão também anunciou uma alta significativa em seus gastos militares. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) alertou que Pyongyang pode estar se preparando para um teste nuclear. Suposta venda de armas a russos Horas antes do lançamento de sexta-feira, a Casa Branca disse que a Coreia do Norte entregou armas ao grupo militar privado russo Wagner. A mídia japonesa também informou que a Coreia do Norte havia enviado projéteis de artilharia e outras munições para a Rússia no mês passado. As alegações provocaram mais tensões, com a Coreia do Norte negando as acusações e chamando-as de "infundadas". Sem mencionar o grupo Wagner, Pyongyang criticou Washington por enviar armas para a Ucrânia. md/le (EFE, AFP, AP, Reuters)