Atlético de Madrid empresta atacante brasileiro Matheus Cunha ao Wolverhampton

O atacante brasileiro Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, vai jogar por empréstimo no inglês Wolverhampton, atualmente último colocado da Premier League, anunciou neste domingo o clube espanhol.

Cunha, de 23 anos, havia chegado ao time 'colchonero' em 2021 vindo do Hertha Berlim por 26 milhões de euros, embora não tenha conseguido se consolidar no Atlético.

Na temporada passada marcou sete gols pelo clube madrilenho, mas na atual ainda não havia balançado as redes.

"Do Atlético de Madrid desejamos o maior sucesso nesta nova etapa profissional a Matheus Cunha, cujo contrato de empréstimo está condicionado à resolução de alguns últimos detalhes da documentação do jogador", conclui o comunicado do Atlético.

Cunha participou da conquista da medalha de ouro pelo Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, mas não foi convocado pelo técnico Tite para disputar a Copa do Mundo do Catar.

O atacante é a primeira contratação dos 'Wolves' desde a chegada ao comando do treinador espanhol Julen Lopetegui.

