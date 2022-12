Talibãs proíbem mulheres de trabalhar para ONGs no Afeganistão (ministro)

Os governantes talibãs do Afeganistão ordenaram a todas as ONGs nacionais e internacionais que não permitam que suas funcionárias trabalhem, após "graves denúncias" do descumprimento do código de vestimenta adequado, disse o Ministério da Economia à AFP neste sábado(24).

"Houve denúncias graves sobre o descumprimento do uso do hijab islâmico e outras regras e regulamentos relacionados ao trabalho feminino em organizações nacionais e internacionais", afirmou uma notificação enviada a todas as ONGs.

Um porta-voz do Ministério confirmou o envio da ordem às ONGs.

"Em caso de descumprimento da diretriz (...) a licença da organização que foi emitida por este Ministério será cancelada", especifica a notificação.

O anúncio ocorre apenas quatro dias depois que o governo talibã decidiu proibir por tempo indeterminado as mulheres afegãs de frequentar universidades públicas e particulares no país.

A ministra do Ensino Superior, Neda Mohammad Nadeem, explicou em uma entrevista televisiva que tomou esta decisão porque as "estudantes que iam para a universidade (...) não respeitaram as instruções do hijab".

"O hijab é obrigatório no Islã", insistiu ela, referindo-se ao fato de que as mulheres no Afeganistão devem cobrir o rosto e o corpo inteiro.

Apesar das promessas de maior flexibilidade, os talibãs retomaram sua interpretação rigorosa do Islã, que marcou sua primeira passagem pelo poder, entre 1996 e 2001.

Desde sua volta ao poder em agosto de 2021, multiplicaram-se as medidas contra as liberdades, principalmente das mulheres, que foram progressivamente excluídas da vida pública e dos centros educacionais.

