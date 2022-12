Talibãs proíbem mulheres de trabalhar em ONGs

O governo talibã do Afeganistão ordenou neste sábado que as ONGs deixem de empregar mulheres, alegando que as mesmas não estariam respeitando o código de vestimenta, mesmo argumento usado há quatro dias para excluí-las das universidades do país.

"Houve denúncias graves sobre o descumprimento do uso do hijab islâmico e outras regras e regulamentos relacionados ao trabalho feminino em organizações nacionais e internacionais", aponta uma notificação enviada a todas as ONGs.

Dezenas de ONGs nacionais e internacionais trabalham em diversos setores em áreas remotas do Afeganistão, e grande parte dos seus funcionários são mulheres.

Um porta-voz do ministério da Economia confirmou o envio da ordem. "Em caso de descumprimento da diretriz (...) a licença da organização que foi emitida por este Ministério será cancelada", especifica a notificação.

Bruxelas condenou a nova diretriz: "A União Europeia (UE) condena veementemente a decisão recente dos talibãs de proibir as mulheres de trabalhar em ONGs nacionais e internacionais", disse uma porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, em comunicado enviado à AFP. "Estamos avaliando a situação e o impacto que a mesma terá em nossas ajudas em campo", acrescentou.

A UE é um dos maiores financiadores das organizações humanitárias que trabalham no Afeganistão, embora não reconheça o governo talibã.

- 'Tentativa de excluir as mulheres' -

Duas ONGs internacionais ouvidas pela AFP confirmaram ter recebido o comunicado do Ministério.

"A partir de domingo, suspendemos todas as nossas atividades", declarou, sob anonimato, o funcionário de uma organização internacional que organiza ações humanitárias em áreas remotas do país.

O coordenador humanitário da ONU para o Afeganistão, Ramiz Alakbarov, denunciou em um tuíte uma "flagrante violação dos princípios humanitários".

Esta decisão é "uma nova e deplorável tentativa de excluir as mulheres dos espaços político, social e econômico", denunciou a Anistia Internacional.

Uma funcionária de uma ONG afegã, que pediu para não ser identificada, expressou angústia com a proibição. "O que farão essas mulheres, que não têm homens para sustentar suas famílias e trabalham nessas ONGs?", lamentou.

Um funcionário de uma ONG internacional que distribui alimentos disse que a proibição representa "um grande golpe": "Contamos com mulheres em grande parte para atender às necessidades humanitárias das afegãs. Como iremos atender às suas preocupações agora?"

Nesse mesmo sentido, o Comitê Internacional de Resgate afirmou que suas mais de 3.000 mulheres no Afeganistão são "cruciais para a entrega de assistência humanitária" no país.

- Manifestação masculina incomum -

O anúncio é feito quatro dias depois que o governo talibã decidiu proibir por tempo indeterminado as mulheres afegãs de frequentar universidades públicas e particulares no país.

Cerca de 400 estudantes de Kandahar, berço do movimento islamita fundamentalista, boicotaram hoje uma prova em solidariedade às alunas e organizaram uma manifestação, dispersada pelas forças talibãs, que atiraram para o alto, contou à AFP um professor da Universidade Mirwais Neeka. Manifestações masculinas são incomuns no Afeganistão.

O novo ataque aos direitos das mulheres prejudica muitas jovens afegãs que já haviam sido excluídas do ensino médio, e provocou críticas da comunidade internacional.

Apesar de suas promessas de flexibilidade, os talibãs retomaram sua interpretação rigorosa do Islã, que marcou sua primeira passagem pelo poder, entre 1996 e 2001.

Desde o seu retorno ao governo, em agosto de 2021, multiplicaram-se as medidas contra as liberdades, principalmente das mulheres, que foram progressivamente excluídas da vida pública.

