Rashford renova com Manchester United até 2024

Marcus Rashford renovou seu contrato até 2024 com o Manchester United, atual quinto colocado da Premier League, anunciou neste sábado o clube inglês.

O contrato do atacante de 25 anos expirou no final da temporada, assim como os de Diogo Dalot, Fred e Luke Shaw, que também renovaram com os 'Red Devils'.

Rashford foi revelado nas categorias de base do United e fez parte da seleção da Inglaterra que chegou às quartas de final da Copa do Mundo do Catar, quando acabou sendo eliminada pela França.

O lateral-direito português Dalot, também de 25 anos, chegou ao clube de Old Trafford em 2018, o lateral-esquerdo inglês Shaw, de 27, havia chegado quatro anos antes, e o meia brasileiro Fred, que completará 30 anos em março, deixou o Shakhtar Donetsk há quatro temporadas.

A equipe comandada pelo técnico holandês Erik ten Hag retoma a Premier League após a pausa para a Copa do Mundo, na terça-feira, dia 27 de dezembro, recebendo o Nottingham Forest.

