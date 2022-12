PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky denuncia bombardeio russo em Kherson como ato de "terror" no Natal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KHERSON:

Presidente da Ucrânia denuncia bombardeio russo em Kherson como 'ato de terror' no Natal

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, denunciou neste sábado (24) um "ato de terror" russo para "intimidar" o país, após um bombardeio em pleno centro de Kherson (sul) que deixou ao menos sete mortos e vários feridos na véspera do Natal.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia política armamento, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO,

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

CHICAGO:

Tempestade de inverno 'histórica' afeta o Natal nos Estados Unidos

Mais de um milhão de residências sem energia elétrica, milhares de voos cancelados, rodovias fechadas e vários acidentes fatais: os Estados Unidos se preparavam neste sábado para o Natal após uma tempestade de inverno que provocou grandes transtornos.

(EUA Canadá clima meteorologia tempestade transporte aviação, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- EUROPA

MOSCOU:

Incêndio em casa de repouso da Sibéria deixa 22 mortos

Ao menos 22 pessoas morreram em um incêndio na madrugada de sábado em uma casa de repouso particular em Kemerovo, na Sibéria, centro-leste da Rússia.

(Rússia incêndio social, 480 palavras, já transmitida)

PARIS:

Homem detido por tiroteio que matou três pessoas em Paris afirma que agiu por racismo

O homem de 69 anos acusado de matar três pessoas na sexta-feira perto de um centro cultural curdo de Paris afirmou a um policial que abriu fogo no local por racismo.

(França curdos homicídio, 660 palavras, já transmitida)

PARIS:

Asssassino conhecido como "Serpente" desembarca na França

O assassino francês Charles Sobhraj, conhecido como "A Serpente" e que cometeu uma série de homicídios na Ásia nos anos 1970, chegou à França neste sábado (24), depois de passar duas décadas na prisão no Nepal.

(França Tailândia crime Nepal homicídio prisão, 650 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

CABUL:

Talibã proíbe mulheres de trabalhar para ONGs no Afeganistão

O governo Talibã do Afeganistão ordenou neste sábado (24) a todas as ONGs nacionais e internacionais que deixem de empregar mulheres porque não estariam respeitando o código de vestimenta, mesmo argumento utilizado há quatro dias para excluir as mulheres das universidades do país.

(Afeganistão Mulheres economía ONG talibã, 420 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Cidade chinesa registra meio milhão de contágios diários de covid-19

Meio milhão de pessoas são infectadas diariamente com a covid-19 na cidade chinesa de Qingdao, informou uma autoridade local de saúde, em um raro e rapidamente censurado reconhecimento da onda de infecções que não aparece nas estatísticas oficiais.

(China vírus epidemia saúde, 620 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BELÈM:

Belém renasce no Natal após três anos de pandemia

Árvore de Natal gigante, balões coloridos nas ruas e selfies na Basílica da Natividade: turistas voltam a Belém para celebrar o Natal após anos de ausência pela pandemia.

(Israel Palestinos religião Natal turismo, 420 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

BUENOS AIRES:

Tricampeonato provoca na Argentina febre de tatuagens de Messi e da Copa

Os tatuadores estão tendo trabalho em dobro em Buenos Aires. Alguns torcedores trocam as tradicionais cobras ou caveiras pelo rosto do craque Lionel Messi ou pelo troféu da Copa do Mundo levantado pela Argentina no Catar. A febre da Copa deixa marcas na pele.

(Fbl Mundial ARG 2022 Catar WC, 550 palavras)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags