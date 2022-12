Morre aos 67 anos o ex-piloto francês de F1 Philippe Streiff

Em 1989, no circuito brasileiro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Streiff sofreu um terrível acidente na F1 durante treinos e ficou tetraplégico

O ex-piloto francês de Fórmula 1 Philippe Streiff morreu aos 67 anos, informou a F1Media, agência oficial de comunicação da organização, neste sábado.

"Estou triste ao saber da morte de Philippe Streiff. Ele mostrou uma coragem e determinação incríveis ao longo de sua vida", disse o presidente da F1, Stefano Domenicali, em um tuíte de homenagem.

Em 1989, no circuito brasileiro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Streiff sofreu um terrível acidente na F1 durante treinos particulares com o objetivo de testar pneus para a equipe francesa AGS. Como resultado do acidente, ele ficou tetraplégico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O piloto nascido em 1955 dedicou sua vida desde então à defesa de pessoas com algum tipo de deficiência.

Seu acidente contribuiu para que as autoridades da F1 melhorassem a segurança e a infraestrutura médica dos circuitos.

Philippe Streiff disputou cinquenta Grandes Prêmios na década de 1980, a maioria deles pela equipe inglesa Tyrrell. Ele também correu as 24 horas de Le Mans.









Tags