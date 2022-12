Marinha da Tailândia recupera mais seis corpos após naufrágio de navio de guerra

Mais seis corpos foram resgatados do mar depois que um navio de guerra tailandês afundou no Golfo da Tailândia, há seis dias, elevando o total para 12 corpos recuperados e 17 desaparecidos, anunciou a Marinha neste sábado.

O HTMS Sukhothai naufragou na noite do último domingo a 37 km da costa sudeste tailandesa. Setenta e seis dos 105 tripulantes foram salvos e 17 continuavam desaparecidos.

Segundo uma "evidência preliminar", os corpos resgatados hoje são de membros da tripulação do Sukhothai, diz o comunicado, acrescentando que testes de DNA serão realizados.

Helicópteros, aviões de vigilância controlados remotamente e navios de guerra vasculhavam o mar com a esperança de encontrar sobreviventes. As operações de busca "receberam o apoio de agências locais", voluntários e do setor privado, ressaltou a Marinha.

O almirante Chonlathis Navanugraha classificou nesta semana o incidente como "uma das tragédias mais graves da história da Marinha real tailandesa".

