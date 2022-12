Malásia anuncia fim das buscas após deslizamento de terra que deixou 31 mortos

As equipes de resgate concluíram as buscas de vítimas no deslizamento de terra que deixou 31 mortos na região norte da Malásia, anunciaram as autoridades neste sábado.

De acordo com a polícia, 92 pessoas, incluindo dezenas de crianças, dormiam no acampamento - que não tinha autorização - em uma propriedade de Batang Kali, no momento do deslizamento, na madrugada de 16 de dezembro.

O balanço final é de 31 mortos (11 menores de idade), cinco a mais do que o número anterior divulgado pelas autoridades, e 61 feridos. Todas as vítimas fatais são malaias.

Muitas vítimas são de famílias que passavam as férias no local.

Os deslizamentos de terra são comuns na Malásia após chuvas intensas, frequentes no fim do ano. Porém, não foi registrada chuva forte na área na noite da tragédia.

