Explosão de caminhão-tanque deixa 10 mortos na África do Sul

Dez pessoas morreram e 40 ficaram feridas na explosão de um caminhão-tanque em Boksburg, ao leste de Johannesburgo, informaram serviços de emergência sul-africanos neste sábado.

O caminhão, que transportava gás liquefeito de petróleo (GLP), ficou preso sob uma ponte, perto de um hospital e de vários edifícios residenciais.

"Recebemos uma ligação por volta das 7h50 com a informação de que havia um caminhão-tanque encalhado sob uma ponte. Os bombeiros receberam um alerta para controlar as chamas, mas, infelizmente, o caminhão explodiu", disse William Ntladi, porta-voz do serviço de emergência da região. Ele confirmou que o balanço havia aumentado para 10 mortos, contra os nove iniciais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os feridos, metade está em situação crítica e 15 em estado grave, mas estável. Seis bombeiros sofreram ferimentos superficiais, segundo Ntladi. Um dos feridos é o motorista do veículo.

O caminhão transportava 60.000 litros de GLP, combustível usado principalmente em cozinhas e fogões a gás.

Sobre o assunto Governo envia militares a comunidade de San Salvador em cerco contra gangues

Talibãs proíbem mulheres de trabalhar em ONGs

Tempestade de inverno histórica nos EUA causa transtornos no Natal

Rei da Espanha pede 'união' e 'responsabilidade' ante crise institucional

Tags