Dois guardas florestais mortos em ataque em parque nacional da RD Congo

Dois guardas florestais morreram e um ficou ferido em um suposto ataque de milicianos no parque nacional Virunga, leste da República Democrática do Congo, famoso pelos gorilas que abriga, informaram as autoridades neste sábado.

O parque de Virunga cobre parte de Kivu do Norte, na fronteira com Ruanda e Uganda, e é conhecido por seus gorilas e vulcões. Grupos armados também atuam na região.

Os guardas "estavam em uma patrulha de rotina em Chondo, na parte central do parque", explicou o Instituto Congolês para a Conservação da Natureza (ICCN) em um comunicado.

Os dois guardas florestais mortos tinham 29 e 31 anos. O agente ferido foi levado para o hospital.

De acordo com o ICCN, eles foram atacados por um "grupo de homens armados" que poderiam pertencer aos "Mai-Mai", milícias comunitárias.

O leste do país, rico em recursos minerais, é cenário das ações de mais de 120 grupos armados há várias décadas.

Os rebeldes do movimento M23, que tomaram o controle de várias faixas do território recentemente, também ocupam partes do parque de Virunga, incluído na lista de patrimônio mundial da Unesco.

