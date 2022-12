Dissidentes das Farc libertam dois adolescentes equatorianos na Colômbia

Quatro jovens, incluindo dois adolescentes equatorianos, foram libertados na Colômbia na sexta-feira por rebeldes dissidentes das Farc que tentam negociar com o governo de Bogotá.

"Os três adolescentes e o jovem de 18 anos que estavam em poder da frente de Iván Ríos (...) haviam sido sequestrados em meio a confrontos" com outro grupo que se afastou do pacto de paz assinado pela guerrilha das Farc, no município fronteiriço de Tumaco, indicou a Defensoria Pública em um comunicado.

Os menores equatorianos foram entregues às autoridades de seu país na passagem de fronteira de Rumichaca.

As dissidências integram o leque de grupos armados com os quais o governo de esquerda quer dialogar para obter o desarmamento no âmbito de sua política de "paz total".

Apesar da aproximação entre as partes, o presidente Gustavo Petro reiterou que a pressão militar "não vai parar enquanto não existir realmente uma vontade de negociação".

Durante a semana, os rebeldes executaram vários ataques com explosivos e tiros de fuzil contra as forças de segurança na região de Cauca, perto da fronteira.

A ofensiva deixou vários militares feridos e levou o governo a pedir uma "demonstração prática" de boa vontade aos dissidentes.

