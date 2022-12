Confrontos tribais em Darfur deixam sete mortos

Ao menos sete pessoas morreram em confrontos tribais em Darfur, região do oeste do Sudão que é cenário de um conflito, informou neste sábado a agência oficial Suna.

Os combates começaram na quarta-feira, entre tribos de pastores árabes e tribos africanas, em um município perto de Nyala, capital do estado de Darfur do Sul, afirmaram testemunhas.

A causa dos confrontos não foi determinada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Homens "em camelos e motos executaram um ataque contra o vilarejo de Amuri, que foi incendiado, e quatro pessoas morreram mortas", afirmou a agência Sana. Mais duas pessoas foram assassinadas na quarta-feira e quinta-feira.

O conflito se propagou por outros vilarejos e mais pessoas morreram. Muitas localidades foram "parcialmente incendiadas", afirmou a agência oficial, que cita um comunicado do governo.

Uma fonte médica confirmou à AFP que 20 pessoas feridas a tiros foram internadas no hospital de Nyala.

No início do mês, os militares no poder e grupos civis assinaram um acordo que deveria retirar o país da crise política que se arrasta há um ano, mas o anúncio foi recebido com ceticismo.

Desde o golpe de Estado do general Abdel Fatah al Buhran, em outubro de 2021, os conflitos tribais explodiram porque a rebelião criou brechas na área de segurança, segundo analistas.

Em Darfur, cenário de uma guerra devastadora que deixou pelo menos 300.000 mortos e 2,5 milhões de deslocados desde 2003, segundo a ONU, os confrontos são frequentes entre tribos rivais, em particular pelo acesso à água e ao território.

mz-ab/sar/bfi/jvb/es/fp

Tags