Começa venda de ingressos para Copa do Golfo de futebol no Iraque

A Federação Iraquiana de Futebol anunciou neste sábado o início da venda de ingressos para a 25ª edição da Copa do Golfo, a primeira competição regional de futebol organizada em mais de quatro décadas no país do Oriente Médio.

Com a participação dos oito países árabes do Golfo, entre eles Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Iêmen e Emirados Árabes Unidos, a 25ª edição da Copa do Golfo será realizada de 6 a 19 de janeiro em Basra, grande cidade do sul do Iraque que possui dois novos estádios.

Após décadas de conflitos devastadores e com uma situação de segurança ainda frágil, o evento representa um grande desafio para as autoridades iraquianas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Hoje estamos lançando a venda de ingressos para a Copa do Golfo-25", anunciou o presidente da Federação Iraquiana de Futebol, Adnan Dirjal, durante uma coletiva de imprensa realizada em um hotel de Basra.

A Federação compartilhou na sua conta do Facebook o site dedicado à compra de ingressos, cujos preços variam entre 10 e 30 euros.

Em meados de dezembro, as autoridades iraquianas anunciaram o fim do pagamento da taxa de visto para torcedores que chegam para assistir à competição, principalmente do vizinho Kuwait, cuja fronteira fica a apenas cinquenta quilômetros de Basra.

O Iraque sediou uma edição da Copa do Golfo pela primeira vez em 1979. O país planejava sediar outra em 2014, mas a competição acabou sendo transferida para a Arábia Saudita.

tgg/chc/iga/aam

Tags